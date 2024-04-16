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В Алуште двое суток не будет воды

В Алуште двое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 16.04.2024

В Алуште двое суток не будет воды

В Алуште 22 апреля будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает министерство жилищного хозяйства РК. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T21:31

2024-04-16T21:31

2024-04-16T21:31

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В Алуште 22 апреля будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает министерство жилищного хозяйства РК.Ограничение водоснабжения начнется с 00.10 22 апреля и продлится до 22.00 23 апреля.Гражданам рекомендуют сделать запас воды на двое суток."Дополнительно силами Алуштинского филиала ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен на информационных ресурсах ГУП РК "Вода Крыма", - уточняют в министерстве ЖКХ РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

алушта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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