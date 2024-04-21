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В Алуште двое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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В Алуште двое суток не будет воды
В Алуште двое суток не будет воды - РИА Новости Крым, 21.04.2024
В Алуште двое суток не будет воды
В Алуште 22 апреля будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает министерство жилищного хозяйства РК. РИА Новости Крым, 21.04.2024
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алушта
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Алуште 22 апреля будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает министерство жилищного хозяйства РК.Ограничение водоснабжения начнется с 00.10 22 апреля и продлится до 22.00 23 апреля.Гражданам рекомендуют сделать запас воды на двое суток."Дополнительно силами Алуштинского филиала ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен на информационных ресурсах ГУП РК "Вода Крыма", – уточняют в министерстве ЖКХ РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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РИА Новости Крым
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алушта, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя, жкх, минжкх крыма, новости крыма
В Алуште двое суток не будет воды

В Алуште ограничат водоснабжение на двое суток

08:40 21.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Алуште 22 апреля будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает министерство жилищного хозяйства РК.

"Более суток в Алуште будут наблюдаться перебои водоснабжения – частичное или полное отсутствие воды, сниженное давление. В связи со строительством автотрассы в поселке Красный Рай подрядной организацией будут производиться работы по выносу водоводов", – говорится в сообщении.

Ограничение водоснабжения начнется с 00.10 22 апреля и продлится до 22.00 23 апреля.
Гражданам рекомендуют сделать запас воды на двое суток.
"Дополнительно силами Алуштинского филиала ГУП РК "Вода Крыма" будет организован подвоз питьевой воды. График подвоза будет размещен на информационных ресурсах ГУП РК "Вода Крыма", – уточняют в министерстве ЖКХ РК.
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