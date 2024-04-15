https://crimea.ria.ru/20240415/zhutkoe-dtp-s-furoy-i-legkovushkoy-pod-alushtoy-vozbuzhdeno-delo-1136568991.html

Жуткое ДТП с фурой и легковушкой под Алуштой: возбуждено дело

Жуткое ДТП с фурой и легковушкой под Алуштой: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Жуткое ДТП с фурой и легковушкой под Алуштой: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза MAN и легкового автомобиля Lada под Алуштой. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T17:57

2024-04-15T17:57

2024-04-15T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза MAN и легкового автомобиля Lada под Алуштой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.ДТП произошло 13 апреля в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта. Грузовик MAN скатился на Lada Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. Находившиеся в машине водитель и пассажиры погибли. В МВД Крыма первоначально сообщали о двух погибших, затем - о четверых, так как деблокировать тела из смятой и сильно деформированной машины было сложно.В отношении 30-летнего евпаторийца, управлявшего грузовым автомобилем, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.В прокуратуре Крыма сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП с расплющившим "Ладу" грузовиком в Крыму погибли 3 человекаРасследование смертельного ДТП в Алуште контролирует прокуратура КрымаВ раздавленной грузовиком "Ладе" в Крыму могло быть четыре человека – СК

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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