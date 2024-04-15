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Жуткое ДТП с фурой и легковушкой под Алуштой: возбуждено дело
Жуткое ДТП с фурой и легковушкой под Алуштой: возбуждено дело - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Жуткое ДТП с фурой и легковушкой под Алуштой: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза MAN и легкового автомобиля Lada под Алуштой. Об этом... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T17:57
2024-04-15T17:57
2024-04-15T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза MAN и легкового автомобиля Lada под Алуштой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.ДТП произошло 13 апреля в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта. Грузовик MAN скатился на Lada Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. Находившиеся в машине водитель и пассажиры погибли. В МВД Крыма первоначально сообщали о двух погибших, затем - о четверых, так как деблокировать тела из смятой и сильно деформированной машины было сложно.В отношении 30-летнего евпаторийца, управлявшего грузовым автомобилем, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.В прокуратуре Крыма сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП с расплющившим "Ладу" грузовиком в Крыму погибли 3 человекаРасследование смертельного ДТП в Алуште контролирует прокуратура КрымаВ раздавленной грузовиком "Ладе" в Крыму могло быть четыре человека – СК
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Жуткое ДТП с фурой и легковушкой под Алуштой: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено после наезда грузовика на легковушку с пассажирами под Алуштой
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза MAN и легкового автомобиля Lada под Алуштой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
ДТП произошло
13 апреля в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта. Грузовик MAN скатился на Lada Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью смял легковушку, прижав к придорожному дереву. Находившиеся в машине водитель и пассажиры погибли. В МВД Крыма первоначально сообщали о двух погибших
, затем - о четверых
, так как деблокировать тела из смятой и сильно деформированной машины было сложно.
"Водитель грузовика допустил техническую неисправность транспортного средства в виде перегрева тормозных колодок, в результате чего допустил движение автомобиля задним ходом и совершил столкновение с автомобилем Lada Priora, движущимся в попутном направлении в сторону Ялты, под управлением 41-летнего водителя. В легковом автомобиле находились две женщины 1976 и 1957 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ" погибли на месте", - уточнили правоохранители.
В отношении 30-летнего евпаторийца, управлявшего грузовым автомобилем, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.
В прокуратуре Крыма сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - уточнили в ведомстве.
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