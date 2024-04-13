https://crimea.ria.ru/20240413/legkovushka-vletela-pod-gruzovik-pod-alushtoy-v-krymu--voditel-pogib-1136523292.html

Грузовик расплющил легковушку под Алуштой в Крыму – двое погибли

Грузовик расплющил легковушку под Алуштой в Крыму – двое погибли - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Грузовик расплющил легковушку под Алуштой в Крыму – двое погибли

В Крыму грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Пассажиры этой машины погибли. Об этом РИА РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T12:51

2024-04-13T12:51

2024-04-13T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Крыму грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Пассажиры этой машины погибли. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Инцидент произошел в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта в субботу 13 апреля около 10 часов 15 минут. По предварительным данным, у водителя грузового автомобиля MAN, двигавшегося со стороны Симферополя в сторону Ялты, отказали тормоза, сообщили в ведомстве. В результате грузовой транспорт начал непроизвольное движение задним ходом и совершил наезд на легковой автомобиль LADA Priora.По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции Алушты проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

https://crimea.ria.ru/20240412/v-peterburge-tramvay-vekhal-v-tolpu-lyudey-na-peshekhodnom-perekhode-1136511980.html

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2024

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