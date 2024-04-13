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Грузовик расплющил легковушку под Алуштой в Крыму – двое погибли - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Грузовик расплющил легковушку под Алуштой в Крыму – двое погибли
Грузовик расплющил легковушку под Алуштой в Крыму – двое погибли - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Грузовик расплющил легковушку под Алуштой в Крыму – двое погибли
В Крыму грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Пассажиры этой машины погибли. Об этом РИА РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T12:51
2024-04-13T15:20
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Крыму грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Пассажиры этой машины погибли. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Инцидент произошел в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта в субботу 13 апреля около 10 часов 15 минут. По предварительным данным, у водителя грузового автомобиля MAN, двигавшегося со стороны Симферополя в сторону Ялты, отказали тормоза, сообщили в ведомстве. В результате грузовой транспорт начал непроизвольное движение задним ходом и совершил наезд на легковой автомобиль LADA Priora.По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции Алушты проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
https://crimea.ria.ru/20240412/v-peterburge-tramvay-vekhal-v-tolpu-lyudey-na-peshekhodnom-perekhode-1136511980.html
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, алушта, крым, новости крыма
Грузовик расплющил легковушку под Алуштой в Крыму – двое погибли

Смертельное ДТП в Крыму с участием грузовика и легковушки – подробности

12:51 13.04.2024 (обновлено: 15:20 13.04.2024)
 
© МВД по РКДТП в Алуште
ДТП в Алуште
© МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Крыму грузовик MAN скатился на LADA Priora с горы из-за отказавших тормозов и полностью подмял под себя легковушку. Пассажиры этой машины погибли. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Инцидент произошел в районе Судакской развилки дороги Симферополь – Алушта – Ялта в субботу 13 апреля около 10 часов 15 минут.
© МВД по РКДТП в Алуште
ДТП в Алуште
© МВД по РК
ДТП в Алуште
По предварительным данным, у водителя грузового автомобиля MAN, двигавшегося со стороны Симферополя в сторону Ялты, отказали тормоза, сообщили в ведомстве.
В результате грузовой транспорт начал непроизвольное движение задним ходом и совершил наезд на легковой автомобиль LADA Priora.
"В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров легкового транспорта получили травмы, несовместимые с жизнью", - уточнили в сообщении.
По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции Алушты проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
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Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияАлуштаКрымНовости Крыма
 
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