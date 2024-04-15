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В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T13:14
2024-04-15T13:14
2024-04-15T13:16
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.Тревога была включена в городе в 11:26 и длилась около часа. При этом Крымский мост также был закрыт для проезда.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, михаил развожаев, общество, новости крыма, крым
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили воздушную тревогу
13:14 15.04.2024 (обновлено: 13:16 15.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.
Тревога была включена в городе в 11:26 и длилась около часа. При этом Крымский мост также был закрыт
для проезда.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
Отмена воздушной тревоги
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.