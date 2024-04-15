https://crimea.ria.ru/20240415/na-krymskom-mostu-ostanovili-dvizhenie-avtomobiley-1136419769.html

На Крымском мосту остановили движение автомобилей

На Крымском мосту остановили движение автомобилей - РИА Новости Крым, 15.04.2024

На Крымском мосту остановили движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода автомобилистов просят следовать указаниям... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T11:21

2024-04-15T11:21

2024-04-15T11:34

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода автомобилистов просят следовать указаниям сотрудников служб. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Тех, кто находится на мостовом переходе и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Движение ограничивают временно, после снятия запрета оно возобновляется. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма