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На Крымском мосту остановили движение автомобилей - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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На Крымском мосту остановили движение автомобилей
На Крымском мосту остановили движение автомобилей - РИА Новости Крым, 15.04.2024
На Крымском мосту остановили движение автомобилей
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода автомобилистов просят следовать указаниям... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T11:21
2024-04-15T11:34
ситуация на дорогах крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода автомобилистов просят следовать указаниям сотрудников служб. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Тех, кто находится на мостовом переходе и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Движение ограничивают временно, после снятия запрета оно возобновляется. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
На Крымском мосту остановили движение автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

11:21 15.04.2024 (обновлено: 11:34 15.04.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода автомобилистов просят следовать указаниям сотрудников служб. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Тех, кто находится на мостовом переходе и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Движение ограничивают временно, после снятия запрета оно возобновляется. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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