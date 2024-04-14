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Ребенок погиб во время стрельбы в Чикаго и еще семь человек пострадали - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Ребенок погиб во время стрельбы в Чикаго и еще семь человек пострадали
Ребенок погиб во время стрельбы в Чикаго и еще семь человек пострадали - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Ребенок погиб во время стрельбы в Чикаго и еще семь человек пострадали
Семилетняя девочка погибла во время стрельбы, произошедшей в Чикаго в субботу, еще семь человек получили ранения, по меньшей мере двое из них дети, сообщает... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T10:34
2024-04-14T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Семилетняя девочка погибла во время стрельбы, произошедшей в Чикаго в субботу, еще семь человек получили ранения, по меньшей мере двое из них дети, сообщает местное отделение телеканала ABC7.Сообщается, что во время стрельбы было произведено около 18 выстрелов. Возраст взрослых пострадавших варьируется от 19 до 40 лет, пишет ABC7 со ссылкой на данные полиции.Несколько ранений получил годовалый ребенок, он был доставлен в больницу в критическом состоянии, также несколько ранений получил ребенок семи лет. Семилетняя девочка погибла после огнестрельного ранения в голову.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое нападение на людей: крупный ТЦ эвакуировали в Сиднее5 человек были убиты в торговом центре Сиднея - нападавший ликвидированВ ТЦ Сиднея погибли шесть человек и еще семеро пострадали - СМИ
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сша, в мире, новости, происшествия, общество
Ребенок погиб во время стрельбы в Чикаго и еще семь человек пострадали

Ребенок погиб во время стрельбы в Чикаго, еще семь человек пострадали - СМИ

10:34 14.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыстрел из винтовки. Архивное фото
Выстрел из винтовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Семилетняя девочка погибла во время стрельбы, произошедшей в Чикаго в субботу, еще семь человек получили ранения, по меньшей мере двое из них дети, сообщает местное отделение телеканала ABC7.
"В субботу вечером (по местному времени - ред.) в районе Саут-Сайд в Чикаго огнестрельные ранения получили восемь человек, в их числе минимум трое детей. В результате стрельбы погибла девочка", - пишет телеканал.
Сообщается, что во время стрельбы было произведено около 18 выстрелов. Возраст взрослых пострадавших варьируется от 19 до 40 лет, пишет ABC7 со ссылкой на данные полиции.
Несколько ранений получил годовалый ребенок, он был доставлен в больницу в критическом состоянии, также несколько ранений получил ребенок семи лет. Семилетняя девочка погибла после огнестрельного ранения в голову.
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