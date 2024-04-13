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Массовое нападение на людей: крупный ТЦ эвакуировали в Сиднее

Массовое нападение на людей: крупный ТЦ эвакуировали в Сиднее - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Массовое нападение на людей: крупный ТЦ эвакуировали в Сиднее

Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC. РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T10:36

2024-04-13T10:36

2024-04-13T11:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC.По данным очевидцев, в здании Westfield Bondi Junction были слышны выстрелы.По меньшей мере шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея в Австралии, передает газета Australian."Появились кадры ужасного нападения с ножом в Bondi Junction Сиднея, по предварительным данным, среди пострадавших один ребенок и шестеро взрослых", - говорится в сообщении издания в соцсети X.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, новости, австралия, происшествия, сидней