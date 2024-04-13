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Массовое нападение на людей: крупный ТЦ эвакуировали в Сиднее - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Массовое нападение на людей: крупный ТЦ эвакуировали в Сиднее
Массовое нападение на людей: крупный ТЦ эвакуировали в Сиднее - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Массовое нападение на людей: крупный ТЦ эвакуировали в Сиднее
Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC.По данным очевидцев, в здании Westfield Bondi Junction были слышны выстрелы.По меньшей мере шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея в Австралии, передает газета Australian."Появились кадры ужасного нападения с ножом в Bondi Junction Сиднея, по предварительным данным, среди пострадавших один ребенок и шестеро взрослых", - говорится в сообщении издания в соцсети X.
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в мире, новости, австралия, происшествия, сидней
Массовое нападение на людей: крупный ТЦ эвакуировали в Сиднее

ТЦ эвакуировали в Сиднее после данных о массовом нападении на людей

10:36 13.04.2024 (обновлено: 11:27 13.04.2024)
 
© РИА Новости . Александр Юрьев / Перейти в фотобанкСидней
Сидней - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Александр Юрьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Крупный торговый центр эвакуировали на востоке австралийского Сиднея после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям, передает телеканал ABC.
"Торговый центр на востоке Сиднея был эвакуирован на фоне сообщений о многочисленных ножевых ранениях и, возможно, нескольких погибших", - говорится на сайте телеканала.
По данным очевидцев, в здании Westfield Bondi Junction были слышны выстрелы.
По меньшей мере шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате нападения с ножом в ТЦ Сиднея в Австралии, передает газета Australian.
"Появились кадры ужасного нападения с ножом в Bondi Junction Сиднея, по предварительным данным, среди пострадавших один ребенок и шестеро взрослых", - говорится в сообщении издания в соцсети X.
 
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