https://crimea.ria.ru/20240414/obstanovka-na-krymskom-mostu-v-voskresene-vecherom-1136549987.html

Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером

Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером

В воскресенье вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T20:02

2024-04-14T20:02

2024-04-14T20:02

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

крымский мост

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на подъездах к транспортному переходу начала расти в воскресенье днем. По состоянию на 15 часов более 100 машин ждали проезда.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

керчь

тамань

краснодарский край

крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, тамань, краснодарский край, крымский мост, транспорт