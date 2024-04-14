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Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером
В воскресенье вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T20:02
2024-04-14T20:02
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на подъездах к транспортному переходу начала расти в воскресенье днем. По состоянию на 15 часов более 100 машин ждали проезда.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, тамань, краснодарский край, крымский мост, транспорт
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером

На Крымском мосту вечером в воскресенье в очереди 160 автомобилей

20:02 14.04.2024
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. Очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Очередь на подъездах к транспортному переходу начала расти в воскресенье днем. По состоянию на 15 часов более 100 машин ждали проезда.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьТаманьКраснодарский крайКрымский мостТранспорт
 
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