https://crimea.ria.ru/20240414/obstanovka-na-krymskom-mostu-v-voskresene-vecherom-1136549987.html
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером
В воскресенье вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T20:02
2024-04-14T20:02
2024-04-14T20:02
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131310249_113:0:1045:524_1920x0_80_0_0_80ecaad99db010b158b4f0fa95d5175d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на подъездах к транспортному переходу начала расти в воскресенье днем. По состоянию на 15 часов более 100 машин ждали проезда.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131310249_229:0:928:524_1920x0_80_0_0_311978bf56c73035304b2b269e4a1a26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, тамань, краснодарский край, крымский мост, транспорт
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье вечером
На Крымском мосту вечером в воскресенье в очереди 160 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в очереди на проезд по Крымскому мосту находится 160 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. Очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
Очередь на подъездах к транспортному переходу начала расти в воскресенье днем. По состоянию на 15 часов
более 100 машин ждали проезда.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.