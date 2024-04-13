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В Нижнегорском районе Крыма выгорела квартира – еще три спасены
В Нижнегорском районе Крыма выгорела квартира – еще три спасены - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В Нижнегорском районе Крыма выгорела квартира – еще три спасены
В Крыму полностью выгорела квартира в многоквартирном одноэтажном доме. Еще три квартиры удалось отбить от огня, сообщили в пресс-службе МЧС РК. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T14:32
2024-04-13T14:32
2024-04-13T14:33
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Крыму полностью выгорела квартира в многоквартирном одноэтажном доме. Еще три квартиры удалось отбить от огня, сообщили в пресс-службе МЧС РК.Уточняется, что информация о пожаре в селе Лиственное Нижнегорского района поступила около 23:42 в пятницу 12 апреля. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что горит кровля и одна квартира частного одноэтажного многоквартирного жилого дома.На ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось почти 4,5 часа. Значительную часть времени заняли разбор и проливка тлеющих конструкций. Тушение возгорания осложнялось тем, что большая часть конструкций здания были деревянными."Огнем была полностью уничтожена одна из четырех квартир, кровля получила частичные повреждения", – уточнили в ведомстве.Площадь пожара составила 105 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причины устанавливаются экспертами.Днем ранее в Симферополе кошка едва не сожгла дом хозяев. 5 апреля в Севастополе на пожаре в Нахимовском районе города погибла женщина. Спасатели успели вынести из огня два газовых баллона, которые могли разгерметизироваться, и приступили к ликвидации возгорания.Читайте также на РИА Новости Крым:Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в КрымуПожар на складе в Симферополе - дело на контроле прокуратурыСильный пожар в Севастополе - в Артбухте горит кафе
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пожар, крым, нижнегорский район, происшествия, мчс крыма, новости крыма
В Нижнегорском районе Крыма выгорела квартира – еще три спасены
Пожарные отбили у огня три квартиры в Нижнегорском районе Крыма
14:32 13.04.2024 (обновлено: 14:33 13.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Крыму полностью выгорела квартира в многоквартирном одноэтажном доме. Еще три квартиры удалось отбить от огня, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Уточняется, что информация о пожаре в селе Лиственное Нижнегорского района поступила около 23:42 в пятницу 12 апреля. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что горит кровля и одна квартира частного одноэтажного многоквартирного жилого дома.
"Существовала угроза распространения огня еще на три квартиры, – сказано в сообщении. – Жильцы вовремя сориентировались и эвакуировались самостоятельно".
На ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось почти 4,5 часа. Значительную часть времени заняли разбор и проливка тлеющих конструкций. Тушение возгорания осложнялось тем, что большая часть конструкций здания были деревянными.
"Огнем была полностью уничтожена одна из четырех квартир, кровля получила частичные повреждения", – уточнили в ведомстве.
Площадь пожара составила 105 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причины устанавливаются экспертами.
Днем ранее в Симферополе кошка
едва не сожгла дом хозяев. 5 апреля в Севастополе на пожаре в Нахимовском районе города погибла женщина
. Спасатели успели вынести из огня
два газовых баллона, которые могли разгерметизироваться, и приступили к ликвидации возгорания.
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