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На Крымском мосту остановили движение автомобилей

На Крымском мосту остановили движение автомобилей - РИА Новости Крым, 13.04.2024

На Крымском мосту остановили движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода просят следовать указаниям сотрудников служб... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T11:28

2024-04-13T11:28

2024-04-13T11:29

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода просят следовать указаниям сотрудников служб. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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