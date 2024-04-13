Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту остановили движение автомобилей - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240413/na-krymskom-mostu-ostanovili-dvizhenie-avtomobiley-1136485972.html
На Крымском мосту остановили движение автомобилей
На Крымском мосту остановили движение автомобилей - РИА Новости Крым, 13.04.2024
На Крымском мосту остановили движение автомобилей
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода просят следовать указаниям сотрудников служб... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T11:28
2024-04-13T11:29
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
срочные новости крыма
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода просят следовать указаниям сотрудников служб. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, срочные новости крыма, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика
На Крымском мосту остановили движение автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

11:28 13.04.2024 (обновлено: 11:29 13.04.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода просят следовать указаниям сотрудников служб. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говориться в сообщении.
Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостСрочные новости КрымаНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
21:57Главное за день: 13 апреля
21:26В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет
21:03Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее
20:43Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
20:37Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
20:18В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести
20:14Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
19:59Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели
19:41Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления
19:2013 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
19:09В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
18:51Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
18:39В Феодосии открылся Пост №1
18:22Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - Следком
18:06Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
18:01Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
17:40ВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщина
17:33Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску
Лента новостейМолния