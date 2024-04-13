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На Крымском мосту остановили движение автомобилей
На Крымском мосту остановили движение автомобилей - РИА Новости Крым, 13.04.2024
На Крымском мосту остановили движение автомобилей
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода просят следовать указаниям сотрудников служб... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T11:28
2024-04-13T11:28
2024-04-13T11:29
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено, находящихся в районе транспортного перехода просят следовать указаниям сотрудников служб. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, срочные новости крыма, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика
На Крымском мосту остановили движение автомобилей
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
11:28 13.04.2024 (обновлено: 11:29 13.04.2024)