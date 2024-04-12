https://crimea.ria.ru/20240412/ochered-pered-krymskim-mostom-vyrosla-vdvoe-1136504923.html

Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое

Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое

Почти в два раза выросла очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T12:06

2024-04-12T12:06

2024-04-12T12:06

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Почти в два раза выросла очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом проезд со стороны Краснодарского края остается свободным.Очередь перед досмотровыми пунктами у мостового перехода через Керченский пролив начала расти в 10:00. Тогда со стороны Керчи ожидали выезда 100 машин.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

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тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, общество