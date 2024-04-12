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Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое
Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое
Почти в два раза выросла очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T12:06
2024-04-12T12:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Почти в два раза выросла очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом проезд со стороны Краснодарского края остается свободным.Очередь перед досмотровыми пунктами у мостового перехода через Керченский пролив начала расти в 10:00. Тогда со стороны Керчи ожидали выезда 100 машин.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, общество
Очередь перед Крымским мостом выросла вдвое

К полудню пятницы очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла в два раза

12:06 12.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Почти в два раза выросла очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 12:00 в очереди со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом проезд со стороны Краснодарского края остается свободным.
Очередь перед досмотровыми пунктами у мостового перехода через Керченский пролив начала расти в 10:00. Тогда со стороны Керчи ожидали выезда 100 машин.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости КрымаОбщество
 
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