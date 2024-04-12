https://crimea.ria.ru/20240412/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered---proezda-zhdut-100-mashin-1136502345.html

У Крымского моста начала расти очередь - проезда ждут 100 машин

У Крымского моста начала расти очередь - проезда ждут 100 машин - РИА Новости Крым, 12.04.2024

У Крымского моста начала расти очередь - проезда ждут 100 машин

У Крымского моста в пятницу утром начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T10:03

2024-04-12T10:03

2024-04-12T10:05

ситуация на дорогах крыма

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. У Крымского моста в пятницу утром начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым свободен - со стороны Краснодарского края очередей к пунктам досмотра нет.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240410/u-krymskogo-mosta-zaderzhali-migrantov-i-vydvorili-iz-rossii-1136426720.html

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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