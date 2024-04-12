https://crimea.ria.ru/20240412/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered---proezda-zhdut-100-mashin-1136502345.html
У Крымского моста начала расти очередь - проезда ждут 100 машин
У Крымского моста начала расти очередь - проезда ждут 100 машин - РИА Новости Крым, 12.04.2024
У Крымского моста начала расти очередь - проезда ждут 100 машин
У Крымского моста в пятницу утром начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T10:03
2024-04-12T10:03
2024-04-12T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. У Крымского моста в пятницу утром начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым свободен - со стороны Краснодарского края очередей к пунктам досмотра нет.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240410/u-krymskogo-mosta-zaderzhali-migrantov-i-vydvorili-iz-rossii-1136426720.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь - проезда ждут 100 машин
Проезда по Крымскому мосту ожидают сто машин со стороны Керчи
10:03 12.04.2024 (обновлено: 10:05 12.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. У Крымского моста в пятницу утром начала расти очередь из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 10:00 в очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен - со стороны Краснодарского края очередей к пунктам досмотра нет.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.