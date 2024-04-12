https://crimea.ria.ru/20240412/na-zaporozhe-postroyat-memorialnyy-kompleks-proryv-vostochnogo-vala-1136514810.html
На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала" - РИА Новости Крым, 12.04.2024
На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
В Запорожской области будет построен мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала" (линии "Вотан"). Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T20:37
2024-04-12T20:37
2024-04-12T20:04
евгений балицкий
история
запорожская область
мелитополь
галина данильченко
великая отечественная война
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Запорожской области будет построен мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала" (линии "Вотан"). Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем ТГ-канале."Концепцию нового мемориального комплекса обсудили с главой администрации Мелитополя Галиной Данильченко, замначальника управления президента РФ по общественным проектам – зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко и официальным представителем военно-исторического общества Новороссии Вадимом Лобиным", - говорится в сообщении.По словам Балицкого, основная идея мемориала – это образ стремительно наступающей Красной армии, прорывающей линию обороны врага. Проект перекликается с первоначальным обликом мемориальной стелы, созданной в советское время на месте ожесточенных боев. Также проектом предусмотрено обустройство смотровой площадки, парковки, экскурсионных маршрутов, увековечивание имен солдат Красной армии, отдавших свои жизни при прорыве Восточного вала. В последующем комплекс будет дополнен парком артиллерийских сооружений, которые в точности имитируют бои за линию "Вотан". "Проект мной поддержан, и в скором времени специалисты приступят к его реализации. Строительство мемориального комплекса "Прорыв Восточного вала" станет еще одним уникальным проектом в Запорожской области, который будет реализован силами Российского военно-исторического общества и его регионального отделения", - подчеркнул Балицкий. "Это особенный символ увековечивания нашей истинной истории, исторической памяти и гордости, который обязательно будет установлен на месте самого кровопролитного рубежа Мелитопольщины, где 23 октября 1943 года наша армия освободила Мелитополь от нацистов", - рассказала Галина Данильченко.
https://crimea.ria.ru/20240412/tri-na-ves-krym-unikalnye-selskie-dioramy-v-pamyat-o-voyne-1136310112.html
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евгений балицкий, история, запорожская область, мелитополь, галина данильченко, великая отечественная война, память
На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
В Запорожской области построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Запорожской области будет построен мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала" (линии "Вотан"). Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем ТГ-канале.
"Концепцию нового мемориального комплекса обсудили с главой администрации Мелитополя Галиной Данильченко, замначальника управления президента РФ по общественным проектам – зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко и официальным представителем военно-исторического общества Новороссии Вадимом Лобиным", - говорится в сообщении.
По словам Балицкого, основная идея мемориала – это образ стремительно наступающей Красной армии, прорывающей линию обороны врага. Проект перекликается с первоначальным обликом мемориальной стелы, созданной в советское время на месте ожесточенных боев.
Также проектом предусмотрено обустройство смотровой площадки, парковки, экскурсионных маршрутов, увековечивание имен солдат Красной армии, отдавших свои жизни при прорыве Восточного вала. В последующем комплекс будет дополнен парком артиллерийских сооружений, которые в точности имитируют бои за линию "Вотан".
"Проект мной поддержан, и в скором времени специалисты приступят к его реализации. Строительство мемориального комплекса "Прорыв Восточного вала" станет еще одним уникальным проектом в Запорожской области, который будет реализован силами Российского военно-исторического общества и его регионального отделения", - подчеркнул Балицкий.
"Это особенный символ увековечивания нашей истинной истории, исторической памяти и гордости, который обязательно будет установлен на месте самого кровопролитного рубежа Мелитопольщины, где 23 октября 1943 года наша армия освободила Мелитополь от нацистов", - рассказала Галина Данильченко.