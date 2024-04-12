Рейтинг@Mail.ru
На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала" - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240412/na-zaporozhe-postroyat-memorialnyy-kompleks-proryv-vostochnogo-vala-1136514810.html
На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала" - РИА Новости Крым, 12.04.2024
На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
В Запорожской области будет построен мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала" (линии "Вотан"). Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T20:37
2024-04-12T20:04
евгений балицкий
история
запорожская область
мелитополь
галина данильченко
великая отечественная война
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0c/1136514683_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eef7f7226f8617a6f73fff2b8a9b0839.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Запорожской области будет построен мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала" (линии "Вотан"). Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем ТГ-канале."Концепцию нового мемориального комплекса обсудили с главой администрации Мелитополя Галиной Данильченко, замначальника управления президента РФ по общественным проектам – зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко и официальным представителем военно-исторического общества Новороссии Вадимом Лобиным", - говорится в сообщении.По словам Балицкого, основная идея мемориала – это образ стремительно наступающей Красной армии, прорывающей линию обороны врага. Проект перекликается с первоначальным обликом мемориальной стелы, созданной в советское время на месте ожесточенных боев. Также проектом предусмотрено обустройство смотровой площадки, парковки, экскурсионных маршрутов, увековечивание имен солдат Красной армии, отдавших свои жизни при прорыве Восточного вала. В последующем комплекс будет дополнен парком артиллерийских сооружений, которые в точности имитируют бои за линию "Вотан". "Проект мной поддержан, и в скором времени специалисты приступят к его реализации. Строительство мемориального комплекса "Прорыв Восточного вала" станет еще одним уникальным проектом в Запорожской области, который будет реализован силами Российского военно-исторического общества и его регионального отделения", - подчеркнул Балицкий. "Это особенный символ увековечивания нашей истинной истории, исторической памяти и гордости, который обязательно будет установлен на месте самого кровопролитного рубежа Мелитопольщины, где 23 октября 1943 года наша армия освободила Мелитополь от нацистов", - рассказала Галина Данильченко.
https://crimea.ria.ru/20240412/tri-na-ves-krym-unikalnye-selskie-dioramy-v-pamyat-o-voyne-1136310112.html
запорожская область
мелитополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0c/1136514683_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3046c9494040335bf7b39a7c9e82f9c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, история, запорожская область, мелитополь, галина данильченко, великая отечественная война, память
На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"

В Запорожской области построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"

20:37 12.04.2024
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области будет построен мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
В Запорожской области будет построен мемориальный комплекс Прорыв Восточного вала
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Запорожской области будет построен мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала" (линии "Вотан"). Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем ТГ-канале.
"Концепцию нового мемориального комплекса обсудили с главой администрации Мелитополя Галиной Данильченко, замначальника управления президента РФ по общественным проектам – зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко и официальным представителем военно-исторического общества Новороссии Вадимом Лобиным", - говорится в сообщении.
© ТГ-канал Галины ДанильченкоМемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
Мемориальный комплекс Прорыв Восточного вала
© ТГ-канал Галины Данильченко
Мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
По словам Балицкого, основная идея мемориала – это образ стремительно наступающей Красной армии, прорывающей линию обороны врага. Проект перекликается с первоначальным обликом мемориальной стелы, созданной в советское время на месте ожесточенных боев.
© ТГ-канал Галины ДанильченкоМемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
Мемориальный комплекс Прорыв Восточного вала
© ТГ-канал Галины Данильченко
Мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
Также проектом предусмотрено обустройство смотровой площадки, парковки, экскурсионных маршрутов, увековечивание имен солдат Красной армии, отдавших свои жизни при прорыве Восточного вала. В последующем комплекс будет дополнен парком артиллерийских сооружений, которые в точности имитируют бои за линию "Вотан".
© ТГ-канал Галины ДанильченкоМемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
Мемориальный комплекс Прорыв Восточного вала
© ТГ-канал Галины Данильченко
Мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
"Проект мной поддержан, и в скором времени специалисты приступят к его реализации. Строительство мемориального комплекса "Прорыв Восточного вала" станет еще одним уникальным проектом в Запорожской области, который будет реализован силами Российского военно-исторического общества и его регионального отделения", - подчеркнул Балицкий.
"Это особенный символ увековечивания нашей истинной истории, исторической памяти и гордости, который обязательно будет установлен на месте самого кровопролитного рубежа Мелитопольщины, где 23 октября 1943 года наша армия освободила Мелитополь от нацистов", - рассказала Галина Данильченко.
Диорама в селе Геройское - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Вчера, 18:4780 лет освобождения Крыма
Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
 
Евгений БалицкийИсторияЗапорожская областьМелитопольГалина ДанильченкоВеликая Отечественная войнаПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния