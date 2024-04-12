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Герой России из Крыма развеял миф о требованиях к будущим космонавтам

Герой России из Крыма развеял миф о требованиях к будущим космонавтам - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Герой России из Крыма развеял миф о требованиях к будущим космонавтам

Вопреки расхожему мнению, требования к будущим космонавтам в современной России в сравнении со временами Советского Союза не стали мягче, а местами – даже... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T13:49

2024-04-12T13:49

2024-04-12T14:02

радио "спутник в крыму"

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Герой России, летчик-космонавт РФ Василий Циблиев Герой России, летчик-космонавт РФ Василий Циблиев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вопреки расхожему мнению, требования к будущим космонавтам в современной России в сравнении со временами Советского Союза не стали мягче, а местами – даже жестче. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал российский космонавт, уроженец Крыма, Герой России Василий Циблиев, в 2000-х годах возглавлявший Российский государственный научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов им. Гагарина.По его словам, примерно из сотни претендентов, подавших заявки на прием в отряд космонавтов, отбирают двух-трех человек. Помимо отменного здоровья, физического и психического, необходимо соответствовать многим другим параметрам, в том числе иметь соответствующее образование, научную подготовку, а также уметь впитывать огромный массив разнообразной информации."Обязательно человека проверяют на усвояемость материала. Потому что объем знаний и информации колоссальный. Тот объем информации, который нужно усвоить, в обычных условиях усваивается примерно лет за семь постоянной учебы в академии, с перерывом исключительно на сон. Поэтому если "соображалка" не работает, человека отсеивают очень быстро", - уточнил он.По словам Циблиева, космонавт – это "вечный студент", поскольку он постоянно учится, знакомится новыми с техническими и научными изысканиями, подробно их изучает.Говоря о значении Дня космонавтики, Герой России отметил, что это большой и важный праздник для всего народа, поскольку сотни тысяч людей после окончания разрушительной Великой Отечественной войны самоотверженно трудились, чтобы покорение космоса стало реальностью.12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. В честь этого знаменательного событий 12 апреля во всем мире отмечают День космонавтики, который был учрежден Президиумом Верховного Совета СССР, а свой международный статус праздник получил на конференции Международной авиационной федерации. Кроме этого, в честь полета Гагарина в 2011 году Генассамблея ОНН учредила еще один праздник – Международный день полета человека в космос.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поехали!": как Гагарин покорял космосКто открыл миру космос: лица первыхМы – часть этой истории: крымчан поздравили с Днем космонавтики

https://crimea.ria.ru/20230916/chto-umeyut-kosmonavty-vladimir-titov-o-nekosmicheskikh-zadachakh-na-orbite-1131401357.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, общество, василий циблиев, новости, праздники и памятные даты