https://crimea.ria.ru/20240412/my--chast-etoy-istorii-krymchan-pozdravili-s-dnem-kosmonavtiki-1136501966.html

Мы – часть этой истории: крымчан поздравили с Днем космонавтики

Мы – часть этой истории: крымчан поздравили с Днем космонавтики - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Мы – часть этой истории: крымчан поздравили с Днем космонавтики

Крым гордится тем, что является частью великой истории первого полета человека в космос, заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T09:47

2024-04-12T09:47

2024-04-12T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Крым гордится тем, что является частью великой истории первого полета человека в космос, заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня космонавтики.Аксенов напомнил, что среди покорителей космоса есть и крымчане – симферополец Олег Котов, уроженец Кировского района Василий Циблиев и севастополец Антон Шкаплеров.Глава республики поздравил с праздником всех, кто связан с космической отраслью, в особенности ветеранов и военнослужащих наших Воздушно-космических сил, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции.Председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что полет Гагарина в космос ознаменовал "начало новой эпохи развития человечества"."Безусловно, для всего нашего народа День космонавтики — большой праздник, день торжества нашей Родины, нашего Человека. Этого никому не изменить и не вычеркнуть. Наша страна родила и вырастила Гагарина и Королева, ставших символами Русского мира, его лучшими людьми. Мы гордимся их подвигом во имя нашего Отечества и пронесем его через поколения", - обратился глава Госсовета РК к крымчанам.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь напомнил историю, как Юрий Гагарин и Герман Титов приехали в Севастополь в сентябре 1961 года. На Графской пристани героев встретили овациями жители города и моряки Черноморского флота. Космонавты посетили Панораму, высадили деревья на Малаховом кургане, побывали на Сапун-горе, им также присвоили звания "Почетный гражданин Города-Героя Севастополя"."Гагарина в Севастополе помнят и любят. У нас есть Гагаринский район и сквер "Покорителям космоса", его имя носит проспект и наша школа №54 (там реализуется проект "Роскосмоса" — "Космический класс"), центр цифрового образования мы тоже назвали в честь Юрия Алексеевича — "IT-куб.Гагарин", - отметил градоначальник.По словам Развожаева, этот праздник "дает веру всем нам в то, что нет ничего невозможного".Читайте также на РИА Новости Крым:"Поехали!": как Гагарин покорял космосКто открыл миру космос: лица первыхРоссийский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, космос, общество, праздники и памятные даты, новости крыма