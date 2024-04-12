https://crimea.ria.ru/20240412/my--chast-etoy-istorii-krymchan-pozdravili-s-dnem-kosmonavtiki-1136501966.html
Мы – часть этой истории: крымчан поздравили с Днем космонавтики
Мы – часть этой истории: крымчан поздравили с Днем космонавтики - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Мы – часть этой истории: крымчан поздравили с Днем космонавтики
Крым гордится тем, что является частью великой истории первого полета человека в космос, заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T09:47
2024-04-12T09:47
2024-04-12T09:47
крым
сергей аксенов
владимир константинов
михаил развожаев
космос
общество
праздники и памятные даты
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111216/94/1112169464_0:0:5520:3106_1920x0_80_0_0_0c98b2daac6da5137ab26a7998d6e7da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Крым гордится тем, что является частью великой истории первого полета человека в космос, заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня космонавтики.Аксенов напомнил, что среди покорителей космоса есть и крымчане – симферополец Олег Котов, уроженец Кировского района Василий Циблиев и севастополец Антон Шкаплеров.Глава республики поздравил с праздником всех, кто связан с космической отраслью, в особенности ветеранов и военнослужащих наших Воздушно-космических сил, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции.Председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что полет Гагарина в космос ознаменовал "начало новой эпохи развития человечества"."Безусловно, для всего нашего народа День космонавтики — большой праздник, день торжества нашей Родины, нашего Человека. Этого никому не изменить и не вычеркнуть. Наша страна родила и вырастила Гагарина и Королева, ставших символами Русского мира, его лучшими людьми. Мы гордимся их подвигом во имя нашего Отечества и пронесем его через поколения", - обратился глава Госсовета РК к крымчанам.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь напомнил историю, как Юрий Гагарин и Герман Титов приехали в Севастополь в сентябре 1961 года. На Графской пристани героев встретили овациями жители города и моряки Черноморского флота. Космонавты посетили Панораму, высадили деревья на Малаховом кургане, побывали на Сапун-горе, им также присвоили звания "Почетный гражданин Города-Героя Севастополя"."Гагарина в Севастополе помнят и любят. У нас есть Гагаринский район и сквер "Покорителям космоса", его имя носит проспект и наша школа №54 (там реализуется проект "Роскосмоса" — "Космический класс"), центр цифрового образования мы тоже назвали в честь Юрия Алексеевича — "IT-куб.Гагарин", - отметил градоначальник.По словам Развожаева, этот праздник "дает веру всем нам в то, что нет ничего невозможного".Читайте также на РИА Новости Крым:"Поехали!": как Гагарин покорял космосКто открыл миру космос: лица первыхРоссийский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите
крым
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111216/94/1112169464_163:0:5070:3680_1920x0_80_0_0_6115448fc9ecc8da17bb259c8492e759.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, космос, общество, праздники и памятные даты, новости крыма
Мы – часть этой истории: крымчан поздравили с Днем космонавтики
Первые лица Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова с Днем космонавтики
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Крым гордится тем, что является частью великой истории первого полета человека в космос, заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам в честь Дня космонавтики.
"12 апреля 1961 года. День, когда наша Родина и наш народ в лице Юрия Гагарина, преодолев силу земного притяжения, вырвались на "оперативный простор" Вселенной… Мы гордимся, что Крым тоже часть этой истории. Что с нашим полуостровом связана реализация многих проектов – от управления первыми космическими кораблями и межпланетными аппаратами до испытания луноходов", – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов напомнил, что среди покорителей космоса есть и крымчане – симферополец Олег Котов, уроженец Кировского района Василий Циблиев и севастополец Антон Шкаплеров.
Глава республики поздравил с праздником всех, кто связан с космической отраслью, в особенности ветеранов и военнослужащих наших Воздушно-космических сил, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что полет Гагарина в космос ознаменовал "начало новой эпохи развития человечества".
"Безусловно, для всего нашего народа День космонавтики — большой праздник, день торжества нашей Родины, нашего Человека. Этого никому не изменить и не вычеркнуть. Наша страна родила и вырастила Гагарина и Королева, ставших символами Русского мира, его лучшими людьми. Мы гордимся их подвигом во имя нашего Отечества и пронесем его через поколения", - обратился глава Госсовета РК к крымчанам.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь напомнил историю, как Юрий Гагарин и Герман Титов приехали в Севастополь в сентябре 1961 года. На Графской пристани героев встретили овациями жители города и моряки Черноморского флота. Космонавты посетили Панораму, высадили деревья на Малаховом кургане, побывали на Сапун-горе, им также присвоили звания "Почетный гражданин Города-Героя Севастополя".
"Гагарина в Севастополе помнят и любят. У нас есть Гагаринский район и сквер "Покорителям космоса", его имя носит проспект и наша школа №54 (там реализуется проект "Роскосмоса" — "Космический класс"), центр цифрового образования мы тоже назвали в честь Юрия Алексеевича — "IT-куб.Гагарин", - отметил градоначальник.
По словам Развожаева, этот праздник "дает веру всем нам в то, что нет ничего невозможного".
Читайте также на РИА Новости Крым: