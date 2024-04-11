https://crimea.ria.ru/20240411/v-chetverg-v-sevastopole-proydut-masshtabnye-otklyucheniya-elektroenergii-1136456324.html
В четверг в Севастополе пройдут масштабные отключения электроэнергии
В четверг в Севастополе пройдут масштабные отключения электроэнергии - РИА Новости Крым, 11.04.2024
В четверг в Севастополе пройдут масштабные отключения электроэнергии
В связи с проведением ремонтных работ на сетях 6000 В 11 апреля с 11:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям в некоторых районах... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T07:03
2024-04-11T07:03
2024-04-11T09:02
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В связи с проведением ремонтных работ на сетях 6000 В 11 апреля с 11:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям в некоторых районах Севастополя. Об этом информирует официальный Telegram-канал Севастопольэнерго.Электричества в этот период не будет в некоторых домах на улицах: Генерала Жидилова, Н. Ехлакова, Личкатого Ивана, Яцуненко, Фланговая, Комбата Красникова, Комбата Гегешидзе, Снайпера Адамия, Комиссара Ищенко, Мореходная, Айландовая, Абрикосовая, Гранатная, а также в переулках Первый и Второй Фланговый, Мореходный, Троицкий и Кипарисовый проезд, Обрывистый и Сливовый тупики.Кроме того, для выполнения неотложных работ на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии в период с 09:00 до 17:00 на час-полтора по следующим адресам:В Севастополе на улицах Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е. Бершанской, Актюбинская, Коли Пищенко, Ереванская, Казанская, Инкерманская, Багрия, Тарутинская, Килевая, Муромская, Игнатия Шевченко, Бирюлева, Истомина, 2-я Бастионная, Варшавская, Героев Севастополя, Полтавская, Суздальская, а также в переулке Кременчугский, Блиндажный, в СНТ "Сапун-гора" и СТ "Дружба".В селе Поворотное отключения ожидаются на участке 3-Г, пай-357. В селе П. Осипенко на улицах: Ветеранов, Землянского, Камская, Красноярская, Массандровская, Сухий, Качинское шоссе, СТ "Полюшко", и "Икар-1".11 и 12 апреля с 09:00 до 16:00 не будет электричества в некоторых домах на улицах: Коли Пищенко, Ереванская, Казанская, Багрия, Брянская.Более подробно со списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале Севастопольэнерго.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинМасштабный ремонт уличной сети проведут в ЕвпаторииВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов
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РИА Новости Крым
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севастополь, севастопольэнерго, новости, лэп, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии
В четверг в Севастополе пройдут масштабные отключения электроэнергии
В Севастопольэнерго предупредили о масштабных отключениях электроэнергии
07:03 11.04.2024 (обновлено: 09:02 11.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В связи с проведением ремонтных работ на сетях 6000 В 11 апреля с 11:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям в некоторых районах Севастополя. Об этом информирует официальный Telegram-канал Севастопольэнерго.
Электричества в этот период не будет в некоторых домах на улицах: Генерала Жидилова, Н. Ехлакова, Личкатого Ивана, Яцуненко, Фланговая, Комбата Красникова, Комбата Гегешидзе, Снайпера Адамия, Комиссара Ищенко, Мореходная, Айландовая, Абрикосовая, Гранатная, а также в переулках Первый и Второй Фланговый, Мореходный, Троицкий и Кипарисовый проезд, Обрывистый и Сливовый тупики.
Кроме того, для выполнения неотложных работ на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии в период с 09:00 до 17:00 на час-полтора по следующим адресам:
В Севастополе на улицах Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е. Бершанской, Актюбинская, Коли Пищенко, Ереванская, Казанская, Инкерманская, Багрия, Тарутинская, Килевая, Муромская, Игнатия Шевченко, Бирюлева, Истомина, 2-я Бастионная, Варшавская, Героев Севастополя, Полтавская, Суздальская, а также в переулке Кременчугский, Блиндажный, в СНТ "Сапун-гора" и СТ "Дружба".
В селе Поворотное отключения ожидаются на участке 3-Г, пай-357. В селе П. Осипенко на улицах: Ветеранов, Землянского, Камская, Красноярская, Массандровская, Сухий, Качинское шоссе, СТ "Полюшко", и "Икар-1".
11 и 12 апреля с 09:00 до 16:00 не будет электричества в некоторых домах на улицах: Коли Пищенко, Ереванская, Казанская, Багрия, Брянская.
Более подробно со списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале Севастопольэнерго.
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