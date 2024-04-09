https://crimea.ria.ru/20240409/v-baku-otkrylas-vystavka-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-kryma-ot-fashistov-1136398203.html

В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма от фашистов

В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма от фашистов - РИА Новости Крым, 09.04.2024

В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма от фашистов

Выставка, посвященная 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Русском доме в Баку, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T15:11

2024-04-09T15:11

2024-04-09T15:04

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баку

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Выставка, посвященная 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Русском доме в Баку, пишет РИА Новости.Экспозиция посвящена подвигу 77-й Краснознаменной Ордена Суворова Симферопольской стрелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе, созданной в Азербайджане.18 сентября 1943 года 77-я дивизия вошла в состав 63-го корпуса 44-й армии 4-го Украинского фронта. 13 апреля 1944 года совместно с другими частями и соединениями Красной Армии освободила Симферополь. Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизии было присвоено почетное наименование Симферопольская. 613 бойцов и командиров дивизии были награждены орденами и медалями СССР.7 мая воины 77-й и 32-й гвардейской стрелковых дивизий первыми вышли на гребень Сапун-горы. Боец 77-й дивизии Абдулазиз Курбанов во время штурма под огнем врага достиг вершины и водрузил Красное Знамя над Сапун-горой. Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуРазгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение КрымаКрымская стратегическая наступательная операция – Справка

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баку, крым, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, история, севастополь, азербайджан, в мире, новости