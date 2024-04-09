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В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма от фашистов - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240409/v-baku-otkrylas-vystavka-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-kryma-ot-fashistov-1136398203.html
В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма от фашистов
В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма от фашистов - РИА Новости Крым, 09.04.2024
В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма от фашистов
Выставка, посвященная 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Русском доме в Баку, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T15:11
2024-04-09T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Выставка, посвященная 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Русском доме в Баку, пишет РИА Новости.Экспозиция посвящена подвигу 77-й Краснознаменной Ордена Суворова Симферопольской стрелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе, созданной в Азербайджане.18 сентября 1943 года 77-я дивизия вошла в состав 63-го корпуса 44-й армии 4-го Украинского фронта. 13 апреля 1944 года совместно с другими частями и соединениями Красной Армии освободила Симферополь. Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизии было присвоено почетное наименование Симферопольская. 613 бойцов и командиров дивизии были награждены орденами и медалями СССР.7 мая воины 77-й и 32-й гвардейской стрелковых дивизий первыми вышли на гребень Сапун-горы. Боец 77-й дивизии Абдулазиз Курбанов во время штурма под огнем врага достиг вершины и водрузил Красное Знамя над Сапун-горой. Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуРазгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение КрымаКрымская стратегическая наступательная операция – Справка
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РИА Новости Крым
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баку, крым, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, история, севастополь, азербайджан, в мире, новости
В Баку открылась выставка к 80-летию освобождения Крыма от фашистов

Выставка в честь 80-летия освобождения Крыма от фашистов в годы войны открылась в Баку

15:11 09.04.2024
 
© Sputnik / Kemale AliyevaПосетители на открытии выставки "80 лет освобождения Крыма. История великого подвига" в Баку
Посетители на открытии выставки 80 лет освобождения Крыма. История великого подвига в Баку
© Sputnik / Kemale Aliyeva
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Выставка, посвященная 80-летию освобождения Крыма в годы Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Русском доме в Баку, пишет РИА Новости.
Экспозиция посвящена подвигу 77-й Краснознаменной Ордена Суворова Симферопольской стрелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе, созданной в Азербайджане.
"На выставке представлены фотографии и путь этой дивизии. Кстати, в 1974 году по инициативе первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдара Алиева был установлен мемориальный комплекс на месте боев у подножия Сапун-горы, у шоссе Севастополь — Ялта. Скульптором монумента является азербайджанский художник Омар Эльдаров", - сказал руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров.
18 сентября 1943 года 77-я дивизия вошла в состав 63-го корпуса 44-й армии 4-го Украинского фронта. 13 апреля 1944 года совместно с другими частями и соединениями Красной Армии освободила Симферополь. Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизии было присвоено почетное наименование Симферопольская. 613 бойцов и командиров дивизии были награждены орденами и медалями СССР.
7 мая воины 77-й и 32-й гвардейской стрелковых дивизий первыми вышли на гребень Сапун-горы. Боец 77-й дивизии Абдулазиз Курбанов во время штурма под огнем врага достиг вершины и водрузил Красное Знамя над Сапун-горой.
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80 лет освобождения КрымаБакуКрымВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеИсторияСевастопольАзербайджанВ миреНовости
 
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