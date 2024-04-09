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Наследников погибших в зоне СВО освободят от госпошлин - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Наследников погибших в зоне СВО освободят от госпошлин
Наследников погибших в зоне СВО освободят от госпошлин - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Наследников погибших в зоне СВО освободят от госпошлин
Наследников погибших в зоне специальной военной операции военных, полицейских, сотрудников Росгвардии и мирных жителей освободят от госпошлин при регистрации... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T21:31
2024-04-09T20:08
новости
государственная дума рф
наследство
закон и право
вячеслав володин
недвижимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Наследников погибших в зоне специальной военной операции военных, полицейских, сотрудников Росгвардии и мирных жителей освободят от госпошлин при регистрации права собственности на унаследованную недвижимость. Соответствующий закон принят Госдумой во втором и третьем чтениях, пишет РИА Новости.В соответствии с новой правкой, льгота предоставляется при регистрации имущества лиц, погибших вследствие увечья, полученного в результате обстрелов, взрывов или разрушений со стороны ВСУ или вследствие терактов. Также поправка освобождает наследников от уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство. В частности речь идет о наследниках мирных жителей, погибших из-за обстрелов.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.При оформлении наследства граждане РФ оплачивают нотариальные услуги и регистрацию в органах Росреестра права собственности на недвижимость. За выдачу нотариального свидетельства госпошлина для детей, супругов, родителей и родных братьев и сестер наследодателя составляет 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей; для других наследников - 0,6% стоимости имущества, но не более 1 миллиона рублей. Госпошлина за регистрацию недвижимости составляет 2 тысячи рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утвердили правила выдачи прав гражданам новых регионовВ России отменили пошлины на документы для граждан ЛДНРКому не поможет гаражная амнистия - эксперт
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости, государственная дума рф, наследство, закон и право, вячеслав володин, недвижимость, общество
Наследников погибших в зоне СВО освободят от госпошлин

Госдума отменила госпошлины для наследников погибших военных и мирных жителей

21:31 09.04.2024
 
© © РИА Новости. Владимир ФедоренкоГосударственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
© © РИА Новости. Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Наследников погибших в зоне специальной военной операции военных, полицейских, сотрудников Росгвардии и мирных жителей освободят от госпошлин при регистрации права собственности на унаследованную недвижимость. Соответствующий закон принят Госдумой во втором и третьем чтениях, пишет РИА Новости.
В соответствии с новой правкой, льгота предоставляется при регистрации имущества лиц, погибших вследствие увечья, полученного в результате обстрелов, взрывов или разрушений со стороны ВСУ или вследствие терактов. Также поправка освобождает наследников от уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство. В частности речь идет о наследниках мирных жителей, погибших из-за обстрелов.

"Это справедливо по отношению к тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, потерял своих родных и близких", – цитирует РИА Новости председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
При оформлении наследства граждане РФ оплачивают нотариальные услуги и регистрацию в органах Росреестра права собственности на недвижимость. За выдачу нотариального свидетельства госпошлина для детей, супругов, родителей и родных братьев и сестер наследодателя составляет 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей; для других наследников - 0,6% стоимости имущества, но не более 1 миллиона рублей. Госпошлина за регистрацию недвижимости составляет 2 тысячи рублей.
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