https://crimea.ria.ru/20240409/naslednikov-pogibshikh-v-zone-svo-osvobodyat-ot-gosposhlin-1136407459.html

Наследников погибших в зоне СВО освободят от госпошлин

Наследников погибших в зоне СВО освободят от госпошлин - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Наследников погибших в зоне СВО освободят от госпошлин

Наследников погибших в зоне специальной военной операции военных, полицейских, сотрудников Росгвардии и мирных жителей освободят от госпошлин при регистрации... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T21:31

2024-04-09T21:31

2024-04-09T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Наследников погибших в зоне специальной военной операции военных, полицейских, сотрудников Росгвардии и мирных жителей освободят от госпошлин при регистрации права собственности на унаследованную недвижимость. Соответствующий закон принят Госдумой во втором и третьем чтениях, пишет РИА Новости.В соответствии с новой правкой, льгота предоставляется при регистрации имущества лиц, погибших вследствие увечья, полученного в результате обстрелов, взрывов или разрушений со стороны ВСУ или вследствие терактов. Также поправка освобождает наследников от уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство. В частности речь идет о наследниках мирных жителей, погибших из-за обстрелов.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.При оформлении наследства граждане РФ оплачивают нотариальные услуги и регистрацию в органах Росреестра права собственности на недвижимость. За выдачу нотариального свидетельства госпошлина для детей, супругов, родителей и родных братьев и сестер наследодателя составляет 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей; для других наследников - 0,6% стоимости имущества, но не более 1 миллиона рублей. Госпошлина за регистрацию недвижимости составляет 2 тысячи рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утвердили правила выдачи прав гражданам новых регионовВ России отменили пошлины на документы для граждан ЛДНРКому не поможет гаражная амнистия - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, государственная дума рф, наследство, закон и право, вячеслав володин, недвижимость, общество