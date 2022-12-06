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В России утвердили правила выдачи прав гражданам новых регионов
В России утвердили правила выдачи прав гражданам новых регионов - РИА Новости Крым, 06.12.2022
В России утвердили правила выдачи прав гражданам новых регионов
В России утвердили новые правила по регистрации машин и выдаче прав для жителей новых регионов страны. В частности, при получении документов не придется платить РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T21:45
2022-12-06T21:45
2022-12-06T21:55
общество
российская федерация (россия, рф)
закон и право
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В России утвердили новые правила по регистрации машин и выдаче прав для жителей новых регионов страны. В частности, при получении документов не придется платить госпошлину и сдавать экзамены. Постановление правителства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Действие документа распространяется на владельцев транспортных средств граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях на день принятия регионов в состав России, а также тех, кто ранее постоянно проживал на данных территориях и выехал в Россию.Нововведения действуют сроком до 1 января 2026 года, уточняется в документе.Для выдачи водительского удостоверения не нужно сдавать экзамены и проходить медосвидетельствование, а также уплачивать госпошлину. Достаточно предоставить водительские права, выданные в ДНР, ЛНР, Украине или в Запорожской и Херсонской областях. В случае отсутствия удостоверения можно предоставить документы, подтверждающие его получение.
https://crimea.ria.ru/20221102/mogut-li-grazhdane-rf-ezdit-na-avto-s-inostrannymi-voditelskimi-pravami-1125208902.html
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, российская федерация (россия, рф), закон и право, новые регионы россии
В России утвердили правила выдачи прав гражданам новых регионов
Правительство утвердило правила регистрации авто и выдачи прав для граждан новых регионов
21:45 06.12.2022 (обновлено: 21:55 06.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В России утвердили новые правила по регистрации машин и выдаче прав для жителей новых регионов страны. В частности, при получении документов не придется платить госпошлину и сдавать экзамены. Постановление правителства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Действие документа распространяется на владельцев транспортных средств граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях на день принятия регионов в состав России, а также тех, кто ранее постоянно проживал на данных территориях и выехал в Россию.
Нововведения действуют сроком до 1 января 2026 года, уточняется в документе.
"Граждане и юридические лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящих особенностей, являющиеся владельцами транспортных средств, обязаны до 1 января 2026 г. заменить в порядке, установленном настоящими особенностями, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года в соответствии с законодательством Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", – отмечается в документе.
Для выдачи водительского удостоверения не нужно сдавать экзамены и проходить медосвидетельствование, а также уплачивать госпошлину. Достаточно предоставить водительские права, выданные в ДНР, ЛНР, Украине или в Запорожской и Херсонской областях. В случае отсутствия удостоверения можно предоставить документы, подтверждающие его получение.