https://crimea.ria.ru/20221206/v-rossii-utverdili-novye-pravila-vydachi-prav-grazhdanam-novykh-regionov-1125725376.html

В России утвердили правила выдачи прав гражданам новых регионов

В России утвердили правила выдачи прав гражданам новых регионов - РИА Новости Крым, 06.12.2022

В России утвердили правила выдачи прав гражданам новых регионов

В России утвердили новые правила по регистрации машин и выдаче прав для жителей новых регионов страны. В частности, при получении документов не придется платить РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T21:45

2022-12-06T21:45

2022-12-06T21:55

общество

российская федерация (россия, рф)

закон и право

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В России утвердили новые правила по регистрации машин и выдаче прав для жителей новых регионов страны. В частности, при получении документов не придется платить госпошлину и сдавать экзамены. Постановление правителства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Действие документа распространяется на владельцев транспортных средств граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживавших в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях на день принятия регионов в состав России, а также тех, кто ранее постоянно проживал на данных территориях и выехал в Россию.Нововведения действуют сроком до 1 января 2026 года, уточняется в документе.Для выдачи водительского удостоверения не нужно сдавать экзамены и проходить медосвидетельствование, а также уплачивать госпошлину. Достаточно предоставить водительские права, выданные в ДНР, ЛНР, Украине или в Запорожской и Херсонской областях. В случае отсутствия удостоверения можно предоставить документы, подтверждающие его получение.

https://crimea.ria.ru/20221102/mogut-li-grazhdane-rf-ezdit-na-avto-s-inostrannymi-voditelskimi-pravami-1125208902.html

российская федерация (россия, рф)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф), закон и право, новые регионы россии