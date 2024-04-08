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В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись

В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись - РИА Новости Крым, 08.04.2024

В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись

Туристическая поездка за границу без страхового полиса может обернуться значительными финансовыми потерями и другими неприятностями. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T09:28

2024-04-08T09:28

2024-04-08T09:28

туризм

радио "спутник в крыму"

екатерина денисова

мнения

страхование

отпуск

медицинская страховка

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Туристическая поездка за границу без страхового полиса может обернуться значительными финансовыми потерями и другими неприятностями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.Гостья эфира отметила, что если человек едет за рубеж в рамках организованного тура, то в этом случае медицинская страховка, как правило, уже включена в его стоимость.Более того, не факт, что в принципе удастся получить медицинскую помощь за рубежом при отсутствии страхового полиса, предостерегла эксперт.Еще один аспект касается выбора страховой компании. Важно, чтобы она действовала в стране, куда направляется застрахованное лицо.Если же гражданин планирует путешествовать внутри страны, то стандартный полис обязательного медицинского страхования позволят ему получить медицинскую помощь практически в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Успеть "до": что нужно знать о страховании жилья в КрымуОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и рискиКак вернуть взносы за страхование жизни

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, екатерина денисова, мнения, страхование, отпуск, медицинская страховка, здоровье