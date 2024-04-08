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В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись
В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись
Туристическая поездка за границу без страхового полиса может обернуться значительными финансовыми потерями и другими неприятностями. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T09:28
2024-04-08T09:28
2024-04-08T09:28
туризм
радио "спутник в крыму"
екатерина денисова
мнения
страхование
отпуск
медицинская страховка
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Туристическая поездка за границу без страхового полиса может обернуться значительными финансовыми потерями и другими неприятностями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.Гостья эфира отметила, что если человек едет за рубеж в рамках организованного тура, то в этом случае медицинская страховка, как правило, уже включена в его стоимость.Более того, не факт, что в принципе удастся получить медицинскую помощь за рубежом при отсутствии страхового полиса, предостерегла эксперт.Еще один аспект касается выбора страховой компании. Важно, чтобы она действовала в стране, куда направляется застрахованное лицо.Если же гражданин планирует путешествовать внутри страны, то стандартный полис обязательного медицинского страхования позволят ему получить медицинскую помощь практически в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Успеть "до": что нужно знать о страховании жилья в КрымуОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и рискиКак вернуть взносы за страхование жизни
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туризм, екатерина денисова, мнения, страхование, отпуск, медицинская страховка, здоровье
В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись
В каких случаях обязательно покупать страховку жизни и здоровья перед отпуском
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым.
Туристическая поездка за границу без страхового полиса может обернуться значительными финансовыми потерями и другими неприятностями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
предупредила адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.
Гостья эфира отметила, что если человек едет за рубеж в рамках организованного тура, то в этом случае медицинская страховка, как правило, уже включена в его стоимость.
"Если же планируется самостоятельное путешествие за границу, то настоятельно рекомендую ее (страховку – ред.) приобрести, – сказала Денисова. – Потому как в случае заболевания, получения увечий или иной непредвиденной ситуации, связанной со здоровьем, можно "влететь" на очень крупную сумму".
Более того, не факт, что в принципе удастся получить медицинскую помощь за рубежом при отсутствии страхового полиса, предостерегла эксперт.
Еще один аспект касается выбора страховой компании. Важно, чтобы она действовала в стране, куда направляется застрахованное лицо.
"То есть либо в России есть ее (страховой компании – ред.) представительства, либо это международная компания, которая сотрудничает со страховщиками в разных странах мира. Этот момент необходимо уточнить заранее", – порекомендовала Денисова.
Если же гражданин планирует путешествовать внутри страны, то стандартный полис обязательного медицинского страхования позволят ему получить медицинскую помощь практически в полном объеме.
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