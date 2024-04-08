Рейтинг@Mail.ru
В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240408/v-otpusk--so-strakhovkoy-zhizni-i-zdorovya-kogda-bez-nee-ne-oboytis-1136287899.html
В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись
В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись
Туристическая поездка за границу без страхового полиса может обернуться значительными финансовыми потерями и другими неприятностями. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T09:28
2024-04-08T09:28
туризм
радио "спутник в крыму"
екатерина денисова
мнения
страхование
отпуск
медицинская страховка
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1b/1120678149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f441d05a201bd7d686239852b73eade.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Туристическая поездка за границу без страхового полиса может обернуться значительными финансовыми потерями и другими неприятностями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.Гостья эфира отметила, что если человек едет за рубеж в рамках организованного тура, то в этом случае медицинская страховка, как правило, уже включена в его стоимость.Более того, не факт, что в принципе удастся получить медицинскую помощь за рубежом при отсутствии страхового полиса, предостерегла эксперт.Еще один аспект касается выбора страховой компании. Важно, чтобы она действовала в стране, куда направляется застрахованное лицо.Если же гражданин планирует путешествовать внутри страны, то стандартный полис обязательного медицинского страхования позволят ему получить медицинскую помощь практически в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Успеть "до": что нужно знать о страховании жилья в КрымуОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и рискиКак вернуть взносы за страхование жизни
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1b/1120678149_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_fb2b8e614a6abb192bc01c53c93e6cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, екатерина денисова, мнения, страхование, отпуск, медицинская страховка, здоровье
В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись

В каких случаях обязательно покупать страховку жизни и здоровья перед отпуском

09:28 08.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтпуск
Отпуск - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Туристическая поездка за границу без страхового полиса может обернуться значительными финансовыми потерями и другими неприятностями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила адвокат адвокатской палаты Республики Крым Екатерина Денисова.
Гостья эфира отметила, что если человек едет за рубеж в рамках организованного тура, то в этом случае медицинская страховка, как правило, уже включена в его стоимость.

"Если же планируется самостоятельное путешествие за границу, то настоятельно рекомендую ее (страховку – ред.) приобрести, – сказала Денисова. – Потому как в случае заболевания, получения увечий или иной непредвиденной ситуации, связанной со здоровьем, можно "влететь" на очень крупную сумму".

Более того, не факт, что в принципе удастся получить медицинскую помощь за рубежом при отсутствии страхового полиса, предостерегла эксперт.
Еще один аспект касается выбора страховой компании. Важно, чтобы она действовала в стране, куда направляется застрахованное лицо.

"То есть либо в России есть ее (страховой компании – ред.) представительства, либо это международная компания, которая сотрудничает со страховщиками в разных странах мира. Этот момент необходимо уточнить заранее", – порекомендовала Денисова.

Если же гражданин планирует путешествовать внутри страны, то стандартный полис обязательного медицинского страхования позволят ему получить медицинскую помощь практически в полном объеме.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Успеть "до": что нужно знать о страховании жилья в Крыму
ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски
Как вернуть взносы за страхование жизни
 
Радио "Спутник в Крыму"ТуризмЕкатерина ДенисоваМненияСтрахованиеОтпускМедицинская страховкаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Противодиверсионные учения со стрельбой проходят в Севастополе
12:08Керчанин продал чужое топливо на 20 млн рублей - приговор суда
12:01Наводнение в Орске: что известно к этому часу
11:56Аграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин
11:40Детей эвакуировали из школы в Новороссийске из-за пожара
11:24Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется
11:08Пик паводка в Оренбургской области придется на 10 апреля
10:52На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенников 3:22
10:33На Крымском мосту иномарка врезалась в бетонный блок – двое пострадавших
10:24В Севастополе до вечера отключили воду: список улиц
10:15Взрывы на Украине: повреждены объекты критической инфраструктуры
10:06Двое погибших и 26 пострадавших: подробности ДТП в автобусом под Самарой
09:39Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы
09:28В отпуск – со страховкой жизни и здоровья: когда без нее не обойтись
09:23Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование
09:11В Красногвардейском районе будут утилизировать боеприпасы
08:47Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
08:23Дух захватывает: художник из Эфиопии поделился впечатлениями о Херсонесе
07:55Власти Харьковской области планируют эвакуацию населения
07:31В Одессе поврежден объект транспортной инфраструктуры
Лента новостейМолния