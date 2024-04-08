https://crimea.ria.ru/20240408/20-detey-sirot-poluchili-novye-kvartiry-v-simferopole-1136369630.html

20 детей-сирот получили новые квартиры в Симферополе

20 детей-сирот получили новые квартиры в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.04.2024

20 детей-сирот получили новые квартиры в Симферополе

20 симферопольцев из числа детей-сирот получили квартиры в новом доме в микрорайоне Залесье крымской столицы, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T13:21

2024-04-08T13:21

2024-04-08T13:21

симферополь

жилье

общество

михаил афанасьев

новости крыма

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. 20 симферопольцев из числа детей-сирот получили квартиры в новом доме в микрорайоне Залесье крымской столицы, передает корреспондент РИА Новости Крым. Новый 180-квартирный дом уже сдан в эксплуатацию. Он подключен ко всем необходимым инженерным сетям, в квартирах выполнена отделка. Выступая перед собравшимися, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поблагодарил всех за терпение. "Вы первые, кто пойдет и посмотрит свои квартиры, в которых, я уверен, вам будет тепло, уютно и комфортно", - сказал он на церемонии вручении ключей. Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым: Начался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменится Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – Путин

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, жилье, общество, михаил афанасьев, новости крыма, видео