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20 детей-сирот получили новые квартиры в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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20 детей-сирот получили новые квартиры в Симферополе
20 детей-сирот получили новые квартиры в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.04.2024
20 детей-сирот получили новые квартиры в Симферополе
20 симферопольцев из числа детей-сирот получили квартиры в новом доме в микрорайоне Залесье крымской столицы, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T13:21
2024-04-08T13:21
симферополь
жилье
общество
михаил афанасьев
новости крыма
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. 20 симферопольцев из числа детей-сирот получили квартиры в новом доме в микрорайоне Залесье крымской столицы, передает корреспондент РИА Новости Крым. Новый 180-квартирный дом уже сдан в эксплуатацию. Он подключен ко всем необходимым инженерным сетям, в квартирах выполнена отделка. Выступая перед собравшимися, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поблагодарил всех за терпение. "Вы первые, кто пойдет и посмотрит свои квартиры, в которых, я уверен, вам будет тепло, уютно и комфортно", - сказал он на церемонии вручении ключей. Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым: Начался ремонт Екатерининского сада в Симферополе: что изменится Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется Действие семейной ипотеки в России надо продлевать – Путин
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РИА Новости Крым
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симферополь, жилье, общество, михаил афанасьев, новости крыма, видео
20 детей-сирот получили новые квартиры в Симферополе

В Симферополе 20 детей-сирот получили квартиры в новом доме

13:21 08.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. 20 симферопольцев из числа детей-сирот получили квартиры в новом доме в микрорайоне Залесье крымской столицы, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Новый 180-квартирный дом уже сдан в эксплуатацию. Он подключен ко всем необходимым инженерным сетям, в квартирах выполнена отделка.
Выступая перед собравшимися, глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев поблагодарил всех за терпение.
"Вы первые, кто пойдет и посмотрит свои квартиры, в которых, я уверен, вам будет тепло, уютно и комфортно", - сказал он на церемонии вручении ключей.
Подробнее - в видео РИА Новости Крым.
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СимферопольЖильеОбществоМихаил АфанасьевНовости КрымаВидео
 
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