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Полицейские в Керчи приводят в порядок памятники советским солдатам - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Полицейские в Керчи приводят в порядок памятники советским солдатам
Полицейские в Керчи приводят в порядок памятники советским солдатам - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Полицейские в Керчи приводят в порядок памятники советским солдатам
К 80-летию со дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков полицейские приводят в порядок памятники советским воинам. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T17:48
2024-04-06T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. К 80-летию со дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков полицейские приводят в порядок памятники советским воинам. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Крым."Керченские полицейские, представители общественности и Совета ветеранов вышли на субботник к памятному знаку "Высота Шумского"", - говорится в сообщении.В МВД РК напомнили, что данный мемориал посвящен 18-ти морским пехотинцам взвода лейтенанта Алексея Шумского. 1 ноября 1943 года в штормовую ночь они высадились в качестве отряда первого броска на северной окраине поселка Эльтиген (микрорайон Героевка)."Десантники бросались в ледяную воду и сходу вступали в бой, освобождая первые метры керченской земли от фашистов. В дань уважения и памяти подвигов советских солдат территорию мемориала расчистили от мусора, убрали сухостой и посадили многолетние цветы", - уточняют в МВД РК.По данным ведомства, подобные мероприятия сотрудники полиции проводят каждый год. Они приводят в порядок не только территорию около Памятного знака, но и места захоронений ветеранов МВД и Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская наступательная операция 1944 года: что важно помнить сегодняСколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в КрымуКрым героический: ТОП-10 памятников Великой Отечественной войны
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Полицейские в Керчи приводят в порядок памятники советским солдатам

В Керчи приводят в порядок памятники советским солдатам ко Дню освобождения города

17:48 06.04.2024 (обновлено: 17:49 06.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКерчь. Порт. Судовые краны
Керчь. Порт. Судовые краны - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. К 80-летию со дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков полицейские приводят в порядок памятники советским воинам. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Крым.
"Керченские полицейские, представители общественности и Совета ветеранов вышли на субботник к памятному знаку "Высота Шумского"", - говорится в сообщении.
В МВД РК напомнили, что данный мемориал посвящен 18-ти морским пехотинцам взвода лейтенанта Алексея Шумского. 1 ноября 1943 года в штормовую ночь они высадились в качестве отряда первого броска на северной окраине поселка Эльтиген (микрорайон Героевка).
"Десантники бросались в ледяную воду и сходу вступали в бой, освобождая первые метры керченской земли от фашистов. В дань уважения и памяти подвигов советских солдат территорию мемориала расчистили от мусора, убрали сухостой и посадили многолетние цветы", - уточняют в МВД РК.
По данным ведомства, подобные мероприятия сотрудники полиции проводят каждый год. Они приводят в порядок не только территорию около Памятного знака, но и места захоронений ветеранов МВД и Великой Отечественной войны.
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