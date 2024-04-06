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Полицейские в Керчи приводят в порядок памятники советским солдатам

Полицейские в Керчи приводят в порядок памятники советским солдатам - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Полицейские в Керчи приводят в порядок памятники советским солдатам

К 80-летию со дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков полицейские приводят в порядок памятники советским воинам. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T17:48

2024-04-06T17:48

2024-04-06T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. К 80-летию со дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков полицейские приводят в порядок памятники советским воинам. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Крым."Керченские полицейские, представители общественности и Совета ветеранов вышли на субботник к памятному знаку "Высота Шумского"", - говорится в сообщении.В МВД РК напомнили, что данный мемориал посвящен 18-ти морским пехотинцам взвода лейтенанта Алексея Шумского. 1 ноября 1943 года в штормовую ночь они высадились в качестве отряда первого броска на северной окраине поселка Эльтиген (микрорайон Героевка)."Десантники бросались в ледяную воду и сходу вступали в бой, освобождая первые метры керченской земли от фашистов. В дань уважения и памяти подвигов советских солдат территорию мемориала расчистили от мусора, убрали сухостой и посадили многолетние цветы", - уточняют в МВД РК.По данным ведомства, подобные мероприятия сотрудники полиции проводят каждый год. Они приводят в порядок не только территорию около Памятного знака, но и места захоронений ветеранов МВД и Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская наступательная операция 1944 года: что важно помнить сегодняСколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в КрымуКрым героический: ТОП-10 памятников Великой Отечественной войны

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