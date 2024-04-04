https://crimea.ria.ru/20240404/putin-pokhvalil-regiony-rf-tsitatoy-iz-kavkazskoy-plennitsy-1136294000.html

Путин похвалил регионы РФ цитатой из "Кавказской пленницы"

Путин похвалил регионы РФ цитатой из "Кавказской пленницы" - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Путин похвалил регионы РФ цитатой из "Кавказской пленницы"

Президент России Владимир Путин цитатой из комедии "Кавказская пленница" похвалил российские регионы, которые показали хорошие результаты, отметив, что они "не... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T20:20

2024-04-04T20:20

2024-04-04T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин цитатой из комедии "Кавказская пленница" похвалил российские регионы, которые показали хорошие результаты, отметив, что они "не путают собственную шерсть с государственной" и работают достаточно эффективно.Путин в четверг по видеосвязи провел совещание с членами правительства, основной темой стали итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025-2030 годы. Сегодня 10 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют такие индивидуальные программы.Президент попросил членов кабмина обдумать возможности дополнительной помощи тем регионам с низкой бюджетной обеспеченностью, которые добились неплохих результатов в реализации программ развития."Как-то жалко выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результатов", – сказал Путин.Также глава государства заявил о необходимости добиться роста доходов специалистов бюджетной сферы и устранить разрывы в оплате их труда в разных регионах страны.Президент также подчеркнул, что зарплата на предприятиях любых форм собственности должна выплачиваться без задержек и в полном объеме. Эту ситуацию призваны контролировать профсоюзы, Федеральная служба по труду и занятости и органы прокуратуры.Владимир Путин ранее поручил правительству России обеспечить повышение минимального размера оплаты труда более чем в два раза к 2030 году – до 35 тысяч рублей в месяц.Повышение доходов и качества жизни граждан глава государства назвал безусловным приоритетом для России.Читайте также на РИА Новости Крым:За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавкуКому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиковПутин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, политика, правительство россии