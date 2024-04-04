Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил регионы РФ цитатой из "Кавказской пленницы" - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240404/putin-pokhvalil-regiony-rf-tsitatoy-iz-kavkazskoy-plennitsy-1136294000.html
Путин похвалил регионы РФ цитатой из "Кавказской пленницы"
Путин похвалил регионы РФ цитатой из "Кавказской пленницы" - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Путин похвалил регионы РФ цитатой из "Кавказской пленницы"
Президент России Владимир Путин цитатой из комедии "Кавказская пленница" похвалил российские регионы, которые показали хорошие результаты, отметив, что они "не... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T20:20
2024-04-04T20:20
владимир путин (политик)
новости
россия
политика
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136293876_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_2c79b74e75dd706b8c87707f4aac743e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин цитатой из комедии "Кавказская пленница" похвалил российские регионы, которые показали хорошие результаты, отметив, что они "не путают собственную шерсть с государственной" и работают достаточно эффективно.Путин в четверг по видеосвязи провел совещание с членами правительства, основной темой стали итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025-2030 годы. Сегодня 10 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют такие индивидуальные программы.Президент попросил членов кабмина обдумать возможности дополнительной помощи тем регионам с низкой бюджетной обеспеченностью, которые добились неплохих результатов в реализации программ развития."Как-то жалко выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результатов", – сказал Путин.Также глава государства заявил о необходимости добиться роста доходов специалистов бюджетной сферы и устранить разрывы в оплате их труда в разных регионах страны.Президент также подчеркнул, что зарплата на предприятиях любых форм собственности должна выплачиваться без задержек и в полном объеме. Эту ситуацию призваны контролировать профсоюзы, Федеральная служба по труду и занятости и органы прокуратуры.Владимир Путин ранее поручил правительству России обеспечить повышение минимального размера оплаты труда более чем в два раза к 2030 году – до 35 тысяч рублей в месяц.Повышение доходов и качества жизни граждан глава государства назвал безусловным приоритетом для России.Читайте также на РИА Новости Крым:За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавкуКому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиковПутин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136293876_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_dc7e0692e527775b122657751c0e3c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, россия, политика, правительство россии
Путин похвалил регионы РФ цитатой из "Кавказской пленницы"

Путин похвалил регионы РФ с хорошими результатами цитатой из "Кавказской пленницы"

20:20 04.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин цитатой из комедии "Кавказская пленница" похвалил российские регионы, которые показали хорошие результаты, отметив, что они "не путают собственную шерсть с государственной" и работают достаточно эффективно.
Путин в четверг по видеосвязи провел совещание с членами правительства, основной темой стали итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025-2030 годы. Сегодня 10 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют такие индивидуальные программы.

"Те, кто показал хорошие результаты, в этих регионах понятно, что они – уж извините за киношные выражения – не путают собственную шерсть с государственной, а работают достаточно эффективно", – отметил Путин в конце встречи.

Президент попросил членов кабмина обдумать возможности дополнительной помощи тем регионам с низкой бюджетной обеспеченностью, которые добились неплохих результатов в реализации программ развития.
"Как-то жалко выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результатов", – сказал Путин.
Также глава государства заявил о необходимости добиться роста доходов специалистов бюджетной сферы и устранить разрывы в оплате их труда в разных регионах страны.
Президент также подчеркнул, что зарплата на предприятиях любых форм собственности должна выплачиваться без задержек и в полном объеме. Эту ситуацию призваны контролировать профсоюзы, Федеральная служба по труду и занятости и органы прокуратуры.
Владимир Путин ранее поручил правительству России обеспечить повышение минимального размера оплаты труда более чем в два раза к 2030 году – до 35 тысяч рублей в месяц.
Повышение доходов и качества жизни граждан глава государства назвал безусловным приоритетом для России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку
Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков
Путин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране
 
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияПолитикаПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47На два месяца арестован водитель из-за смертельного ДТП на Кубани
20:20Путин похвалил регионы РФ цитатой из "Кавказской пленницы"
19:52Инфраструктурный объект поражен в Днепропетровской области
19:28Россия возьмет еще больше территорий: генсек НАТО о ситуации на Украине
19:10Защита телесная и духовная: из Крыма в окопы едут плащи и иконы
18:43Ребенок сильно пострадал в ДТП под Симферополем
18:35Более 80% молодежи верят в возможности самореализации в России – Голикова
18:29Члены НАТО создали совместную миссию на Украине
18:07Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане
17:43Двое погибших и девять раненых: результаты обстрелов Донецка за сутки
17:32Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь
17:27Мобилизация в России: достаточно ли армии боевых ресурсов
17:17Прожиточный минимум в России вырос на 36,7%
17:07На Крымском мосту растет очередь
16:52В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов"
16:29ВСУ атаковали ремонтную бригаду и медиков в Новой Каховке – двое погибли
16:12В Крыму охотника будут судить за убийство туриста на Ай-Петри в 1999 году
15:35Задержаны еще трое причастных к теракту в "Крокусе" - ФСБ
15:28Путин указал на новый уровень социальной ответственности власти и бизнеса
15:01В России безработица упала до рекордно низкого уровня – Путин
Лента новостейМолния