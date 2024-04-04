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Как работает Керченская паромная перерыва в четверг

Как работает Керченская паромная перерыва в четверг - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Как работает Керченская паромная перерыва в четверг

Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморечфлоте. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T12:07

2024-04-04T12:07

2024-04-04T12:07

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

морской транспорт

порт кавказ

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новости крыма

логистика

росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморечфлоте.Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезено 473 379 пассажиров и 277 886 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 8 084 рейса, в том числе 16 за последние сутки.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму в четвергНа Кубань обрушатся ливни с градом и сильным ветромПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей

крым

керчь

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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