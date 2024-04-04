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Как работает Керченская паромная перерыва в четверг
Как работает Керченская паромная перерыва в четверг - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Как работает Керченская паромная перерыва в четверг
Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморечфлоте. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T12:07
2024-04-04T12:07
2024-04-04T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморечфлоте.Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезено 473 379 пассажиров и 277 886 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 8 084 рейса, в том числе 16 за последние сутки.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму в четвергНа Кубань обрушатся ливни с градом и сильным ветромПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, морской транспорт, порт кавказ, порт крым, новости крыма, логистика, росморречфлот
Как работает Керченская паромная перерыва в четверг
Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в четверг по фактической погоде. Об этом сообщили в Росморечфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 4 апреля температура воздуха +13 градусов, пасмурно без осадков. Видимость - 20 км, ветер умеренный, южный - 6 м/с", – сказано в сообщении.
Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении перевезено 473 379 пассажиров и 277 886 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 8 084 рейса, в том числе 16 за последние сутки.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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