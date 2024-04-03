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Прошлый год стал для России рекордным по росту инвестиций – Мишустин
Прошлый год стал для России рекордным по росту инвестиций – Мишустин - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Прошлый год стал для России рекордным по росту инвестиций – Мишустин
Общий объем инвестиций в России в прошлом году увеличился примерно на 10%, что является рекордным показателем за последние 12 лет. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T12:42
2024-04-03T12:42
2024-04-03T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Общий объем инвестиций в России в прошлом году увеличился примерно на 10%, что является рекордным показателем за последние 12 лет. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.По словам премьер-министра, ряд европейских, американских и японских производителей под давлением своих правительств объявили об уходе с российского рынка. Сейчас их места занимают организации из дружественно настроенных государств и наиболее активно работающие отечественные компании.Глава кабмина отметил, что предприниматели вкладывают свои ресурсы в Россию, а правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом.Он также добавил, что по итогам 2023 года рост валового внутреннего продукта России более чем в два раза опережал средний показатель ВВП в странах с развитой экономикой.Читайте также на РИА Новости Крым:Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием – ПутинГде в России создали новые особые экономические зоныКак будет развиваться экономика России в ближайшие годы
https://crimea.ria.ru/20240401/vopreki-sanktsiyam-rost-vvp-rossii-prevyshaet-pokazateli-vsekh-stran-g7-1136181943.html
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михаил мишустин, россия, экономика, инвестиции, новости, правительство россии
Прошлый год стал для России рекордным по росту инвестиций – Мишустин
Мишустин заявил о рекордном росте инвестиций в России в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Общий объем инвестиций в России в прошлом году увеличился примерно на 10%, что является рекордным показателем за последние 12 лет. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Важный фактор, позволивший выйти на итоговые цифры в экономике в целом, – поддержка инвестиций. В прошлом году их объем увеличился примерно на 10%, что является рекордом за последние 12 лет", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
По словам премьер-министра, ряд европейских, американских и японских производителей под давлением своих правительств объявили об уходе с российского рынка. Сейчас их места занимают организации из дружественно настроенных государств и наиболее активно работающие отечественные компании.
Глава кабмина отметил, что предприниматели вкладывают свои ресурсы в Россию, а правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом.
"На начало текущего года уже подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка четырех триллионов рублей. Из них примерно половина - в 2023 году. За время действия механизма бизнес создал около 20 тысяч рабочих мест", - указал Мишустин.
Он также добавил, что по итогам 2023 года рост валового внутреннего продукта России более чем в два раза опережал средний показатель ВВП в странах с развитой экономикой.
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