https://crimea.ria.ru/20240403/proshlyy-god-stal-dlya-rossii-rekordnym-po-rostu-investitsiy--mishustin-1136253537.html

Прошлый год стал для России рекордным по росту инвестиций – Мишустин

Прошлый год стал для России рекордным по росту инвестиций – Мишустин - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Прошлый год стал для России рекордным по росту инвестиций – Мишустин

Общий объем инвестиций в России в прошлом году увеличился примерно на 10%, что является рекордным показателем за последние 12 лет. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T12:42

2024-04-03T12:42

2024-04-03T12:42

михаил мишустин

россия

экономика

инвестиции

новости

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Общий объем инвестиций в России в прошлом году увеличился примерно на 10%, что является рекордным показателем за последние 12 лет. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.По словам премьер-министра, ряд европейских, американских и японских производителей под давлением своих правительств объявили об уходе с российского рынка. Сейчас их места занимают организации из дружественно настроенных государств и наиболее активно работающие отечественные компании.Глава кабмина отметил, что предприниматели вкладывают свои ресурсы в Россию, а правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом.Он также добавил, что по итогам 2023 года рост валового внутреннего продукта России более чем в два раза опережал средний показатель ВВП в странах с развитой экономикой.Читайте также на РИА Новости Крым:Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием – ПутинГде в России создали новые особые экономические зоныКак будет развиваться экономика России в ближайшие годы

https://crimea.ria.ru/20240401/vopreki-sanktsiyam-rost-vvp-rossii-prevyshaet-pokazateli-vsekh-stran-g7-1136181943.html

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михаил мишустин, россия, экономика, инвестиции, новости, правительство россии