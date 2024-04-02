https://crimea.ria.ru/20240402/karty-mir-perestanut-prinimat-v-kirgizii-s-5-aprelya-1136237672.html

Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля

Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля

Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", а российская Национальная система платежных карт РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T20:45

2024-04-02T20:45

2024-04-02T20:45

платежная карта "мир"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", а российская Национальная система платежных карт (НСПК) - карт "Элкарт", говорится в сообщении киргизской компании.Карты "Мир" начали принимать в Киргизии в 2019 году с началом интеграции российской системы с киргизской "Элкарт", закончился процесс в 2022 году. В настоящее время в системе работает 21 банк республики из 23, которые работали на территории страны на конец января этого года.Отмечается, что прекращение обслуживания карт будет взаимным: прекратится обслуживание карт платежной системы "Мир" в сети национальной платежной системы "Элкарт" и карт "Элкарт" в сети "Мир".

https://crimea.ria.ru/20221019/v-kakikh-stranakh-prinimayut-karty-mir-1124965929.html

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россия

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платежная карта "мир", экономика, санкции, киргизия, россия, новости, в мире