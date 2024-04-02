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Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля
Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля
Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", а российская Национальная система платежных карт РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T20:45
2024-04-02T20:45
платежная карта "мир"
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", а российская Национальная система платежных карт (НСПК) - карт "Элкарт", говорится в сообщении киргизской компании.Карты "Мир" начали принимать в Киргизии в 2019 году с началом интеграции российской системы с киргизской "Элкарт", закончился процесс в 2022 году. В настоящее время в системе работает 21 банк республики из 23, которые работали на территории страны на конец января этого года.Отмечается, что прекращение обслуживания карт будет взаимным: прекратится обслуживание карт платежной системы "Мир" в сети национальной платежной системы "Элкарт" и карт "Элкарт" в сети "Мир".
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платежная карта "мир", экономика, санкции, киргизия, россия, новости, в мире
Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля

Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля

20:45 02.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервые карты национальной платежной системы "Мир"
Первые карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", а российская Национальная система платежных карт (НСПК) - карт "Элкарт", говорится в сообщении киргизской компании.
Карты "Мир" начали принимать в Киргизии в 2019 году с началом интеграции российской системы с киргизской "Элкарт", закончился процесс в 2022 году. В настоящее время в системе работает 21 банк республики из 23, которые работали на территории страны на конец января этого года.
"23 февраля 2024 года OFAC ввело санкции против АО "Национальная система платежных Карт", оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО "НСПК", - сказано в сообщении.
Отмечается, что прекращение обслуживания карт будет взаимным: прекратится обслуживание карт платежной системы "Мир" в сети национальной платежной системы "Элкарт" и карт "Элкарт" в сети "Мир".
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Платежная карта "Мир"ЭкономикаСанкцииКиргизияРоссияНовостиВ мире
 
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20:45Карты "Мир" перестанут принимать в Киргизии с 5 апреля
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