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Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции
Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции
Заместитель главы отделения Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мехмет Палаза погиб при обрушении балкона. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T19:55
2024-04-01T20:04
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Заместитель главы отделения Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мехмет Палаза погиб при обрушении балкона. Об этом со ссылкой на представительство партии пишет РИА Новости.Отмечается, что инцидент произошел в одном из районов провинции Денизли. Там во время празднования победы партии на выборах перед толпой сторонников обрушился балкон. По данным агентства IHA, Палаз и еще восемь человек были госпитализированы. Врачам не удалось спасти жизнь политика.В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия обходит правящую Партию справедливости и развития на муниципальных выборах после подсчета 90% голосов. В частности, оппозиция одержала победу в ряде крупных городов, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Измире.CHP по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей партии 24 города, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.При этом старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин в комментарии РИА Новости Крым отметил, что победа оппозиции на местных выборах в Турции не является катастрофой для правящей коалиции, досрочные выборы главы государства, на которых настаивают оппоненты Реджепа Тайипа Эрдогана, вряд ли состоятся.
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РИА Новости Крым
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турция, в мире, происшествия, политика, общество, новости
Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции

При обрушении балкона во время празднования победы на выборах погиб член оппозиции Турции

19:55 01.04.2024 (обновлено: 20:04 01.04.2024)
 
© РИА Новости . Victoria ViatrisСкорая помощь. Турция
Скорая помощь. Турция - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Victoria Viatris
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Заместитель главы отделения Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мехмет Палаза погиб при обрушении балкона. Об этом со ссылкой на представительство партии пишет РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел в одном из районов провинции Денизли. Там во время празднования победы партии на выборах перед толпой сторонников обрушился балкон. По данным агентства IHA, Палаз и еще восемь человек были госпитализированы. Врачам не удалось спасти жизнь политика.
В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия обходит правящую Партию справедливости и развития на муниципальных выборах после подсчета 90% голосов. В частности, оппозиция одержала победу в ряде крупных городов, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Измире.
CHP по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей партии 24 города, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.
При этом старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин в комментарии РИА Новости Крым отметил, что победа оппозиции на местных выборах в Турции не является катастрофой для правящей коалиции, досрочные выборы главы государства, на которых настаивают оппоненты Реджепа Тайипа Эрдогана, вряд ли состоятся.
 
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