https://crimea.ria.ru/20240401/oppozitsionnyy-politik-pogib-pri-prazdnovanii-pobedy-na-vyborakh-v-turtsii-1136201230.html

Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции

Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции

Заместитель главы отделения Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мехмет Палаза погиб при обрушении балкона. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T19:55

2024-04-01T19:55

2024-04-01T20:04

турция

в мире

происшествия

политика

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/08/1119885145_960:669:1870:1181_1920x0_80_0_0_e80d8968621bd35b10e348391c2a7aaf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Заместитель главы отделения Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мехмет Палаза погиб при обрушении балкона. Об этом со ссылкой на представительство партии пишет РИА Новости.Отмечается, что инцидент произошел в одном из районов провинции Денизли. Там во время празднования победы партии на выборах перед толпой сторонников обрушился балкон. По данным агентства IHA, Палаз и еще восемь человек были госпитализированы. Врачам не удалось спасти жизнь политика.В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия обходит правящую Партию справедливости и развития на муниципальных выборах после подсчета 90% голосов. В частности, оппозиция одержала победу в ряде крупных городов, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Измире.CHP по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей партии 24 города, заявил ранее глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.При этом старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин в комментарии РИА Новости Крым отметил, что победа оппозиции на местных выборах в Турции не является катастрофой для правящей коалиции, досрочные выборы главы государства, на которых настаивают оппоненты Реджепа Тайипа Эрдогана, вряд ли состоятся.

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, происшествия, политика, общество, новости