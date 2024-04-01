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Реванш оппозиции в Турции: грозят ли Эрдогану досрочные выборы - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Реванш оппозиции в Турции: грозят ли Эрдогану досрочные выборы
Реванш оппозиции в Турции: грозят ли Эрдогану досрочные выборы - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Реванш оппозиции в Турции: грозят ли Эрдогану досрочные выборы
Победа оппозиции на местных выборах в Турции не является катастрофой для правящей коалиции, досрочные выборы главы государства, на которых настаивают оппоненты... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T11:45
2024-04-01T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Победа оппозиции на местных выборах в Турции не является катастрофой для правящей коалиции, досрочные выборы главы государства, на которых настаивают оппоненты Реджепа Тайипа Эрдогана, вряд ли состоятся. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции обходит правящую Партию справедливости и развития на муниципальных выборах после подсчета 90% голосов. В частности, оппозиция одержала победу в ряде крупных городов, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Измире.По мнению экспертов, на этом фоне оппозиция может потребовать досрочных выборов. Советник турецкого лидера Мехмет Учум заявил, что срок президентских полномочий Эрдогана продлится до 2028 года.Востоковед также напомнил, что турецкая оппозиция уже не в первый раз побеждает в крупных городах, тогда как в сельской местности Партия справедливости и развития уверенно удерживает позиции. Поэтому говорить о том, что правящая политсила потерпела разгромное поражение, пока не приходится, считает политолог.Основной причиной победы оппозиции на местных выборах эксперт назвал сложную ситуацию в экономике, обусловленную в первую очередь продолжением снижения курса лиры и ростом инфляции. Тем не менее, отмечает эксперт, Эрдоган в своем выступлении после голосования признал поражение и заявил, что правящая партия проанализирует итоги выборов, которые показывают упущения на местах."То есть Эрдоган эту ситуацию слегка использовал, чтобы показать избирателю, что он не просто жесткий руководитель, а еще и "человек народа", готовый прислушаться к голосу избирателя. Конечно, он извлек уроки из прошлой тяжелейшей для него кампании и предпринял ряд мер в экономике, и определенные изменения произошли. Но очевидно, что для городского жителя, который по сравнению с жителями сельской местности несет больше расходов, этих мер было недостаточно, и неудовлетворенность экономической политикой властей страны осталась", – заключил Чупрыгин.Выборы президента Турции состоялись в мае прошлого года. Победу на них одержал Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 52% голосов избирателей. Срок его полномочий завершается в 2028 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган попал в собственную ловушку – политологВыборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь РоссияТурецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана
https://crimea.ria.ru/20240401/na-vyborakh-v-turtsii-oppozitsiya-oboshla-pravyaschuyu-partiyu-zayavlenie-erdogana-1136179558.html
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турция, выборы, реджеп тайип эрдоган, мнения, андрей чупрыгин, политика, в мире, новости
Реванш оппозиции в Турции: грозят ли Эрдогану досрочные выборы

Победа оппозиции на местах не приведет к досрочным выборам президента Турции – эксперт

11:45 01.04.2024
 
© AFP 2024 / OZAN KOSEМуниципальные выборы в Турции
Муниципальные выборы в Турции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AFP 2024 / OZAN KOSE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Победа оппозиции на местных выборах в Турции не является катастрофой для правящей коалиции, досрочные выборы главы государства, на которых настаивают оппоненты Реджепа Тайипа Эрдогана, вряд ли состоятся. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.
В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции обходит правящую Партию справедливости и развития на муниципальных выборах после подсчета 90% голосов. В частности, оппозиция одержала победу в ряде крупных городов, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Измире.
По мнению экспертов, на этом фоне оппозиция может потребовать досрочных выборов. Советник турецкого лидера Мехмет Учум заявил, что срок президентских полномочий Эрдогана продлится до 2028 года.
"Оппозиция может заявлять о досрочных выборах сколько угодно. Они так и должны делать, поскольку борются за власть. Для Эрдогана никакой трагедии не произошло. Тем более, недавно он сам заявил, что не пойдет на следующий президентский срок, поскольку победа на последних выборах далась ему очень тяжело", - сказал Чупрыгин.
Востоковед также напомнил, что турецкая оппозиция уже не в первый раз побеждает в крупных городах, тогда как в сельской местности Партия справедливости и развития уверенно удерживает позиции. Поэтому говорить о том, что правящая политсила потерпела разгромное поражение, пока не приходится, считает политолог.
Основной причиной победы оппозиции на местных выборах эксперт назвал сложную ситуацию в экономике, обусловленную в первую очередь продолжением снижения курса лиры и ростом инфляции. Тем не менее, отмечает эксперт, Эрдоган в своем выступлении после голосования признал поражение и заявил, что правящая партия проанализирует итоги выборов, которые показывают упущения на местах.
"То есть Эрдоган эту ситуацию слегка использовал, чтобы показать избирателю, что он не просто жесткий руководитель, а еще и "человек народа", готовый прислушаться к голосу избирателя. Конечно, он извлек уроки из прошлой тяжелейшей для него кампании и предпринял ряд мер в экономике, и определенные изменения произошли. Но очевидно, что для городского жителя, который по сравнению с жителями сельской местности несет больше расходов, этих мер было недостаточно, и неудовлетворенность экономической политикой властей страны осталась", – заключил Чупрыгин.
Выборы президента Турции состоялись в мае прошлого года. Победу на них одержал Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 52% голосов избирателей. Срок его полномочий завершается в 2028 году.
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