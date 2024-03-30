https://crimea.ria.ru/20240330/v-sevastopole-perekroyut-neskolko-ulits-iz-za-chempionata-po-futbolu-1136083575.html

В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу

В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу - РИА Новости Крым, 30.03.2024

В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу

Ограничение движения транспорта введут в Севастополе на время проведения открытия объединенного чемпионата по футболу "Содружество". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T08:43

2024-03-30T08:43

2024-03-30T08:43

севастополь

объединенный чемпионат по футболу "содружество"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Ограничение движения транспорта введут в Севастополе на время проведения открытия объединенного чемпионата по футболу "Содружество". Об этом сообщили в правительстве города.Объединенный чемпионат по футболу "Содружество"В чемпионате примут участие команды Севастополя, Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.В стартовом матче турнира 30 марта "Севастополь-2" на родном стадионе примет "Зарю" из Луганска.До начала торжественной церемонии и матча всех гостей ждет развлекательная программа на территории спортивного объекта. Сбор гостей начнется в 14:30, вход на матч свободный.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии перекроют движение на улице Федько - назван новый срокДорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объездаДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях

севастополь

крым

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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