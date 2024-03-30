https://crimea.ria.ru/20240330/v-sevastopole-perekroyut-neskolko-ulits-iz-za-chempionata-po-futbolu-1136083575.html
В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу
В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу - РИА Новости Крым, 30.03.2024
В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу
Ограничение движения транспорта введут в Севастополе на время проведения открытия объединенного чемпионата по футболу "Содружество". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T08:43
2024-03-30T08:43
2024-03-30T08:43
севастополь
объединенный чемпионат по футболу "содружество"
новости
новости крыма
крымский футбол
крым
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133371336_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_54f57faa42350a05f79acbe1ec4ef839.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Ограничение движения транспорта введут в Севастополе на время проведения открытия объединенного чемпионата по футболу "Содружество". Об этом сообщили в правительстве города.Объединенный чемпионат по футболу "Содружество"В чемпионате примут участие команды Севастополя, Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.В стартовом матче турнира 30 марта "Севастополь-2" на родном стадионе примет "Зарю" из Луганска.До начала торжественной церемонии и матча всех гостей ждет развлекательная программа на территории спортивного объекта. Сбор гостей начнется в 14:30, вход на матч свободный.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии перекроют движение на улице Федько - назван новый срокДорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объездаДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
севастополь
крым
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133371336_49:0:724:506_1920x0_80_0_0_dcd4b43b60e7e45213afbb6df425559d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, объединенный чемпионат по футболу "содружество", новости, новости крыма, крымский футбол, крым, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу
В Севастополе перекроют несколько улиц на время открытия чемпионата по футболу