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В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу
В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу - РИА Новости Крым, 30.03.2024
В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу
Ограничение движения транспорта введут в Севастополе на время проведения открытия объединенного чемпионата по футболу "Содружество". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T08:43
2024-03-30T08:43
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объединенный чемпионат по футболу "содружество"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Ограничение движения транспорта введут в Севастополе на время проведения открытия объединенного чемпионата по футболу "Содружество". Об этом сообщили в правительстве города.Объединенный чемпионат по футболу "Содружество"В чемпионате примут участие команды Севастополя, Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.В стартовом матче турнира 30 марта "Севастополь-2" на родном стадионе примет "Зарю" из Луганска.До начала торжественной церемонии и матча всех гостей ждет развлекательная программа на территории спортивного объекта. Сбор гостей начнется в 14:30, вход на матч свободный.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии перекроют движение на улице Федько - назван новый срокДорогу Бахчисарай – Ай-Петри закроют на ремонт: схема объездаДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
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В Севастополе перекроют несколько улиц из-за чемпионата по футболу

В Севастополе перекроют несколько улиц на время открытия чемпионата по футболу

08:43 30.03.2024
 
© Крымский футбольный союзФутбол в Крыму
Футбол в Крыму
© Крымский футбольный союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Ограничение движения транспорта введут в Севастополе на время проведения открытия объединенного чемпионата по футболу "Содружество". Об этом сообщили в правительстве города.

"В связи с открытием объединенного чемпионата по футболу "Содружество" на участке улицы Севской – от улицы 3-ей Бастионной до улицы Комсомольской, и на участке улицы Комсомольской – от улицы Севской до дома № 2Д на улице Ахтырской – 30 марта с 13:30 до 18:00 будет действовать ограничение движения транспорта", – сказано в сообщении.

Объединенный чемпионат по футболу "Содружество"

В чемпионате примут участие команды Севастополя, Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
В стартовом матче турнира 30 марта "Севастополь-2" на родном стадионе примет "Зарю" из Луганска.
До начала торжественной церемонии и матча всех гостей ждет развлекательная программа на территории спортивного объекта. Сбор гостей начнется в 14:30, вход на матч свободный.
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