https://crimea.ria.ru/20240329/minyust-vklyuchil-v-spisok-inoagentov-vishnevskogo-i-prokhorova-1136150719.html

Минюст включил в список иноагентов Вишневского* и Прохорова*

Минюст включил в список иноагентов Вишневского* и Прохорова* - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Минюст включил в список иноагентов Вишневского* и Прохорова*

Согласно приказу Минюста РФ, в реестр и ностранных агентов включены политолог Борис Вишневский*, адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров*, а также проект "Первый... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T21:46

2024-03-29T21:46

2024-03-29T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Согласно приказу Минюста РФ, в реестр и ностранных агентов включены политолог Борис Вишневский*, адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров*, а также проект "Первый отдел"*. Об этом сообщается на сайте Минюста.Вадим Прохоров* также внесен в реестр за распространение заведомо недостоверной информации о решениях публичной власти. Кроме того, по данным Минюста, он принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов, а также является директором фонда, включенного в реестр иностранных агентов. На данный момент он проживает за пределами Российской Федерации.Проект "Первый отдел"** был направлен против действий российской армии в зоне СВО, а также способствовал сбору средств на нужды вооруженных сил Украины.Ранее в этот список была внесена писательница Людмила Улицкая*. Такое решение в Минюсте приняли из-за ее частых выступлений на информационных площадках иноагентов, а также за пропаганду ЛГБТ***.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Организации, признанные в России иностранными агентами*** Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуЧитайте также на РИА Новости Крым:"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культурыПредатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентовСчет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, министерство юстиции россии, общество, сми