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Минюст включил в список иноагентов Вишневского* и Прохорова* - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Минюст включил в список иноагентов Вишневского* и Прохорова*
Минюст включил в список иноагентов Вишневского* и Прохорова* - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Минюст включил в список иноагентов Вишневского* и Прохорова*
Согласно приказу Минюста РФ, в реестр и ностранных агентов включены политолог Борис Вишневский*, адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров*, а также проект "Первый... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T21:46
2024-03-29T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Согласно приказу Минюста РФ, в реестр и ностранных агентов включены политолог Борис Вишневский*, адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров*, а также проект "Первый отдел"*. Об этом сообщается на сайте Минюста.Вадим Прохоров* также внесен в реестр за распространение заведомо недостоверной информации о решениях публичной власти. Кроме того, по данным Минюста, он принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов, а также является директором фонда, включенного в реестр иностранных агентов. На данный момент он проживает за пределами Российской Федерации.Проект "Первый отдел"** был направлен против действий российской армии в зоне СВО, а также способствовал сбору средств на нужды вооруженных сил Украины.Ранее в этот список была внесена писательница Людмила Улицкая*. Такое решение в Минюсте приняли из-за ее частых выступлений на информационных площадках иноагентов, а также за пропаганду ЛГБТ***.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Организации, признанные в России иностранными агентами*** Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуЧитайте также на РИА Новости Крым:"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культурыПредатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентовСчет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы
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4.7
96
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новости, россия, министерство юстиции россии, общество, сми
Минюст включил в список иноагентов Вишневского* и Прохорова*

Список иноагентов пополнили политолог Борис Вишневский* и адвокат Немцова Вадим Прохоров*

21:46 29.03.2024 (обновлено: 21:52 29.03.2024)
 
© Фото: Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© Фото: Министерство юстиции Российской Федерации
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Согласно приказу Минюста РФ, в реестр и ностранных агентов включены политолог Борис Вишневский*, адвокат Бориса Немцова Вадим Прохоров*, а также проект "Первый отдел"*. Об этом сообщается на сайте Минюста.

"Б. Л. Вишневский* принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", – информирует ведомство.

Вадим Прохоров* также внесен в реестр за распространение заведомо недостоверной информации о решениях публичной власти. Кроме того, по данным Минюста, он принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов, а также является директором фонда, включенного в реестр иностранных агентов. На данный момент он проживает за пределами Российской Федерации.
Проект "Первый отдел"** был направлен против действий российской армии в зоне СВО, а также способствовал сбору средств на нужды вооруженных сил Украины.
Ранее в этот список была внесена писательница Людмила Улицкая*. Такое решение в Минюсте приняли из-за ее частых выступлений на информационных площадках иноагентов, а также за пропаганду ЛГБТ***.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Организации, признанные в России иностранными агентами
*** Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
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