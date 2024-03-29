https://crimea.ria.ru/20240329/gde-v-sevastopole-v-pyatnitsu-otklyuchat-svet-spisok-adresov-1136118533.html

Где в Севастополе в пятницу отключат свет: список адресов

Где в Севастополе в пятницу отключат свет: список адресов - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Где в Севастополе в пятницу отключат свет: список адресов

В нескольких районах Севастополя в пятницу временно отключат электричество. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T06:46

2024-03-29T06:46

2024-03-29T07:50

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 мар – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя в пятницу временно отключат электричество. Об этом сообщает "Севастопольэнерго".С 09.00 до 13.00 света не будет на улицах Молодых Строителей, 1-А и Тараса Шевченко, 4-А.С 11.00 до 13.00 отключение электроэнергии пройдет в поселке ГРЭС на улицах Яблочкова, 20-30, 13-А, 3-13, 7-А, 13-Б, 6, 8 и Линейная, 2-18, 1-5.С 09.00 до 12.00 временно не будет электричества на улице Комбрига Потапова,16/2, 14/2.С 09.00 до 17.00 на час-полтора будут отключать свет в селе П. Осипенко по адресам: ул. Ветеранов, 44-А, 4, 10-42, 48, 9-А, 11/13, 11/10, 11-21, 27-31, 53-А, 23-Б, 23-Д, 63-А, 41-А, 23-В, ул. Землянского,13-15, ул. Камская, 4-10, 3-11, ул. Красноярская, 2-8, 1-7, ул. Массандровская, 2-10, ул. Сухий, 12, 16, 17-А, 3-15, шоссе Качинское, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 32, СТ "Полюшко", 32/149, 58, 154, 164, 248, 268, 284, 159, 181, 204, 225, 291-293.Также света временно не будет в пятницу в СТ "Сапун-гора", 838, 844, 795-А, 598, по ул. Лейтенанта Миронова, 23, ул. Пулеметчика Андреева, 8-А, 6-8, 14, 11, ул. Разведчика Колобуна, 18-А, 7, 21-23, 329, ул. Днепровская, 42-А, 2, 26-30, 36, 42, 122, 334, 608, 3, 11, 15, 21, 31, 35, 47-49, 53, 155, ТСН "Рябинушка", 33/214, 202-А, 42-А, 33/214-А, 30, 199-А, 223-А, 5-А, 203-А, 31, 12, 28-А, 32, 340, 752, 1-19, 29, 339, 701, 701.Без электричества будут временно абоненты по адресам: ул. Кавалерийская, 4-6, 5-А, 1, 5, бул. Английский, 22-24, 19-А, 21-Б, 19-23, пер.1-й Альпийский, 2-Б, 36-А, 2-В, 2-А, 2-32, 36, 1-37, ул. Альпийская, 27-А, 1-35, пер. 2-й Альпийский, 30-А, 4-30-38, 12-А, 12.Для безопасного выполнения ремонтных работ в сети 6000 В с 08.00 до 15.00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям: ул. Вакуленчука, 41/1, 41/3, Фиолентовское шоссе, 1-В – АО "Механизация Строительства".Читайте также на РИА Новости Крым:В музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую ЯлтуВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновСвет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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