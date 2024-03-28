Рейтинг@Mail.ru
Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240328/bez-osadkov-i-20-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1135907129.html
Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг
Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления ожидается сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T00:01
2024-03-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123097163_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_33f40b71c61fb185122aed0bc3ecb425.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления ожидается сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +7, днем от +14 до +18 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240327/gory-kryma-zasypalo-snegom-1136067793.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123097163_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_601164ba5e0aa952dff9d8138516b1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг без осадков и до 20 градусов тепла

00:01 28.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЦветение абрикоса
Цветение абрикоса - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления ожидается сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, днем +15…+20 градусов, в горах +8…+13", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +7, днем от +14 до +18 градусов.
На Ангарском перевале - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Вчера, 12:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
Горы Крыма засыпало снегом
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 марта
22:57Главное за день: 27 марта
22:43Главные новости Крыма: 27 марта
22:30В Симферополе обновили график плановых отключений света – адреса и сроки
22:16Авария на водоводе в Феодосии – жителей предупредили о качестве воды
21:57Удар ВСУ по Белгороду: повреждены дома, больница, школы и детсады
21:32Важно для всех: ученые презентовали научную монографию о Крымской весне
21:07Запад под ударом: чем опасен Киев для своих хозяев
20:48Непарадная сторона Парада: как создаются выставки в Никитском саду
20:39Запад втягивает Интерпол в политическую игру против России – МИД
20:23Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось
20:17Как работает мобильная приемная губернатора Херсонщины
20:06В Алуште приведут в порядок автовокзал
19:43В Севастополе резко усилится ветер – предупреждение МЧС
19:25В Крым идет 20-градусное тепло
19:01Киевский режим готовится встречать солдат Франции и Германии – Захарова
18:48"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры
18:43Во время теракта в "Крокусе" погибла чемпионка РФ по настольному теннису
18:21Поможет ли возврат смертной казни снизить преступность – мнение из Крыма
Лента новостейМолния