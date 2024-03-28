https://crimea.ria.ru/20240328/bez-osadkov-i-20-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1135907129.html

Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг

Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления ожидается сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T00:01

2024-03-28T00:01

2024-03-28T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления ожидается сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +7, днем от +14 до +18 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240327/gory-kryma-zasypalo-snegom-1136067793.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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