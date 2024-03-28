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Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг
Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления ожидается сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T00:01
2024-03-28T00:01
2024-03-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления ожидается сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +7, днем от +14 до +18 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240327/gory-kryma-zasypalo-snegom-1136067793.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков и +20: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг без осадков и до 20 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления ожидается сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, днем +15…+20 градусов, в горах +8…+13", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +7, днем от +14 до +18 градусов.