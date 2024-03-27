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РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе

РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 27.03.2024

РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе

РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование Группе компаний "ИнтерСтрой" на сумму свыше 2 миллиардов рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T15:17

2024-03-27T15:17

2024-03-27T15:17

рнкб (пао)

новости крыма

ипотека

жилье в крыму

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование Группе компаний "ИнтерСтрой" на сумму свыше 2 миллиардов рублей, сообщает банк.Средства предоставлены до 2028 года в рамках проектного финансирования по строительству первого этапа жилого комплекса "Парковые кварталы" со встроенными нежилыми помещениями и гаражными боксами. Старт продаж квартир в строящихся домах уже объявлен.Комплекс расположен на территории Мирновского сельского совета Симферопольского района. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.Проект предусматривает строительство четырех девятиэтажных жилых домов на 663 квартиры. Преимуществами комплекса "Парковые кварталы" являются авторский ландшафтный дизайн с зонами отдыха и спортивными площадками, концепция "двор без машин", экологически чистый район, удобная транспортная развязка и развитая инфраструктура района.Покупателям предлагаются квартиры площадью от 31 квадратных метров, а также квартиры с патио на первых этажах. Все они оборудованы индивидуальным газовым отоплением и имеют остекленные лоджии.Для приобретения квартиры мечты в ЖК "Парковые кварталы" можно воспользоваться ипотекой в РНКБ, в том числе по льготным госпрограммам "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых можно получить кредит по льготной процентной ставке. А для покупки в ипотеку парковочного места можно воспользоваться кредитом на нежилые помещения.Более подробную информацию о программах ипотеки можно получить на официальном сайте банка при переходе по гиперссылкам.Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму около 20 лет. За это время было построено и введено в эксплуатацию более 70 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО "СЗ" ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ"Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460,erid: 4CQwVszH9pWwoAiyzWt

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), новости крыма, ипотека, жилье в крыму, симферопольский район