Рейтинг@Mail.ru
РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240327/rnkb-profinansiruet-stroitelstvo-zhk-v-simferopolskom-rayone-1136076065.html
РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе
РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 27.03.2024
РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе
РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование Группе компаний "ИнтерСтрой" на сумму свыше 2 миллиардов рублей, сообщает банк. РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T15:17
2024-03-27T15:17
рнкб (пао)
новости крыма
ипотека
жилье в крыму
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136076434_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_af27528e597e62ae0e4cb943d5a84de8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование Группе компаний "ИнтерСтрой" на сумму свыше 2 миллиардов рублей, сообщает банк.Средства предоставлены до 2028 года в рамках проектного финансирования по строительству первого этапа жилого комплекса "Парковые кварталы" со встроенными нежилыми помещениями и гаражными боксами. Старт продаж квартир в строящихся домах уже объявлен.Комплекс расположен на территории Мирновского сельского совета Симферопольского района. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.Проект предусматривает строительство четырех девятиэтажных жилых домов на 663 квартиры. Преимуществами комплекса "Парковые кварталы" являются авторский ландшафтный дизайн с зонами отдыха и спортивными площадками, концепция "двор без машин", экологически чистый район, удобная транспортная развязка и развитая инфраструктура района.Покупателям предлагаются квартиры площадью от 31 квадратных метров, а также квартиры с патио на первых этажах. Все они оборудованы индивидуальным газовым отоплением и имеют остекленные лоджии.Для приобретения квартиры мечты в ЖК "Парковые кварталы" можно воспользоваться ипотекой в РНКБ, в том числе по льготным госпрограммам "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых можно получить кредит по льготной процентной ставке. А для покупки в ипотеку парковочного места можно воспользоваться кредитом на нежилые помещения.Более подробную информацию о программах ипотеки можно получить на официальном сайте банка при переходе по гиперссылкам.Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму около 20 лет. За это время было построено и введено в эксплуатацию более 70 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО "СЗ" ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ"Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460,erid: 4CQwVszH9pWwoAiyzWt
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136076434_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f059918f7446137b41eea02dd1c17dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), новости крыма, ипотека, жилье в крыму, симферопольский район

РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе

15:17 27.03.2024
 
© Фото предоставлено ООО "СЗ" ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ"РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе
РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе
© Фото предоставлено ООО "СЗ" ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил финансирование Группе компаний "ИнтерСтрой" на сумму свыше 2 миллиардов рублей, сообщает банк.
Средства предоставлены до 2028 года в рамках проектного финансирования по строительству первого этапа жилого комплекса "Парковые кварталы" со встроенными нежилыми помещениями и гаражными боксами. Старт продаж квартир в строящихся домах уже объявлен.
Комплекс расположен на территории Мирновского сельского совета Симферопольского района. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.
Проект предусматривает строительство четырех девятиэтажных жилых домов на 663 квартиры. Преимуществами комплекса "Парковые кварталы" являются авторский ландшафтный дизайн с зонами отдыха и спортивными площадками, концепция "двор без машин", экологически чистый район, удобная транспортная развязка и развитая инфраструктура района.
Покупателям предлагаются квартиры площадью от 31 квадратных метров, а также квартиры с патио на первых этажах. Все они оборудованы индивидуальным газовым отоплением и имеют остекленные лоджии.
Для приобретения квартиры мечты в ЖК "Парковые кварталы" можно воспользоваться ипотекой в РНКБ, в том числе по льготным госпрограммам "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "IT-ипотека", в рамках которых можно получить кредит по льготной процентной ставке. А для покупки в ипотеку парковочного места можно воспользоваться кредитом на нежилые помещения.
Более подробную информацию о программах ипотеки можно получить на официальном сайте банка при переходе по гиперссылкам.
Группа компаний "ИнтерСтрой" работает в Крыму около 20 лет. За это время было построено и введено в эксплуатацию более 70 объектов общей площадью свыше 800 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО "СЗ" ПАРКОВЫЕ КВАРТАЛЫ"
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460,
erid: 4CQwVszH9pWwoAiyzWt
РНКБ (ПАО)Новости КрымаИпотекаЖилье в КрымуСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Херсонская область под огнем боевиков ВСУ: ранена женщина
15:38Короновидные и попугайные: новинки на параде тюльпанов в НБС
15:17РНКБ профинансирует строительство ЖК в Симферопольском районе
15:03В зоне СВО горит техника НАТО: уничтожены еще 595 боевиков
14:48В Крыму началось формирование нового состава Избиркома
14:31210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО
14:02Два человека погибли и двое ранены при атаке украинских боевиков в ДНР
13:57Количество жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло
13:44РНКБ запустил автоматический сервис формирования накоплений
13:30В сентябре в Крыму пройдут выборы
13:12Жителя Севастополя будут судить за убийство 32-летней давности
12:49Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициям
12:22Горы Крыма засыпало снегом
12:10Катера с Графской пристани на Северную в Севастополе возобновляют работу
12:00В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн рублей
11:35Учения с применением средств поражения авиации пройдут на Кубани
11:17Пушку с двуглавым орлом обнаружили в бухте Севастополя
10:51В Севастополе выявили 10 случаев заболевания корью
10:25Львова-Белова рассказала о состоянии раненых в "Крокусе" детей
10:20На крымчанку завели дело за призывы к насилию над российскими военными
Лента новостейМолния