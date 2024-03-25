https://crimea.ria.ru/20240325/obstanovka-na-krymskomu-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya-1136024543.html
Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
В очереди на проезд по Крымскому мосту находится более 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T20:11
2024-03-25T20:11
2024-03-25T20:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту находится более 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход в понедельник закрывали дважды. Первый раз в 17:40, движение возобновили спустя четверть часа. Второй раз сообщение о временной приостановке движения поступило в 18:55, открыли мост спустя 40 минут.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
В очереди на Крымском мосту 110 автомобилей
20:11 25.03.2024 (обновлено: 20:14 25.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту находится более 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 70 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 40 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Мостовой переход в понедельник закрывали дважды. Первый раз в 17:40, движение возобновили спустя четверть часа. Второй раз сообщение о временной приостановке движения поступило в 18:55, открыли мост спустя 40 минут.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.