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Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
Вечером в воскресенье поезд по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T21:01
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье поезд по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на подъездах к транспортному переходу росла в воскресенье с самого утра. По состоянию на 14 часов более 300 машин ждали проезда по Крымскому мосту.Утром в воскресенье проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был ограничен с 5:30 до 7:20. Вечером в субботу Крымский мост также перекрывали для проезда на время воздушной тревоги и массированной атаки ВСУ на полуостров. После этого в очереди находилось более 200 транспортных средств.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье

На Крымском мосту вечером в воскресенье очередей нет

21:01 24.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье поезд по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Очередь на подъездах к транспортному переходу росла в воскресенье с самого утра. По состоянию на 14 часов более 300 машин ждали проезда по Крымскому мосту.
Утром в воскресенье проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был ограничен с 5:30 до 7:20. Вечером в субботу Крымский мост также перекрывали для проезда на время воздушной тревоги и массированной атаки ВСУ на полуостров. После этого в очереди находилось более 200 транспортных средств.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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