Рейтинг@Mail.ru
Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240324/gripp-i-orvi-v-krymu-v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-stoykoy-tendentsii-1135916110.html
Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции
Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции
В Крыму наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T21:31
2024-03-24T21:31
крым
новости крыма
грипп
орви
наталья пеньковская
роспотребнадзор
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_11240166f900ac20f4714410e0ece49b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.В ходе пресс-конференции РИА Новости Крым глава регионального Роспотребнадзора отметила, что этот эпидемиологический сезон отличался от предыдущих только двумя характеристиками. Он начался намного раньше – случаи заболевания гриппом и ОРВИ стали фиксироваться уже в октябре, а не в январе и феврале, как обычно. Но при этом пик заболеваемости сохранился прежним для нашего региона, и пришелся на последнюю неделю января и первые семь дней февраля.И добавила, что такие результаты достигнуты благодаря массовой иммунизации от гриппа, прививочная кампания прошла успешно.20 марта в межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Республике Крым и Севастополе за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 9,5 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога.За этот же период в целом по России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9%. Всего по стране зарегистрировано около 738 тысяч случаев заболевания. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовCOVID-19 отступает – россияне стали меньше болетьРост заболеваемости в Крыму – как отличить грипп А от простуды
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_ecb59c65d51eefde32947f2198e9beb2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, грипп, орви, наталья пеньковская, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции

В Крыму наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ

21:31 24.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

"В марте этот процесс (заболеваемость гриппом и ОРВИ – ред.) начал "затухать", и к концу месяца мы выйдем на неэпидемический периметр. Действительно, в Крыму идет стойкая тенденция к снижению заболеваемости", – сказала Пеньковская.

В ходе пресс-конференции РИА Новости Крым глава регионального Роспотребнадзора отметила, что этот эпидемиологический сезон отличался от предыдущих только двумя характеристиками. Он начался намного раньше – случаи заболевания гриппом и ОРВИ стали фиксироваться уже в октябре, а не в январе и феврале, как обычно. Но при этом пик заболеваемости сохранился прежним для нашего региона, и пришелся на последнюю неделю января и первые семь дней февраля.

"У нас не было в этом году двухволнового подъема заболеваемости в марте. Мы в конце февраля вышли на тенденцию к снижению, и она сохранилась фактически до конца марта", – сказала Пеньковская.

И добавила, что такие результаты достигнуты благодаря массовой иммунизации от гриппа, прививочная кампания прошла успешно.
20 марта в межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Республике Крым и Севастополе за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 9,5 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога.
За этот же период в целом по России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9%. Всего по стране зарегистрировано около 738 тысяч случаев заболевания. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов
COVID-19 отступает – россияне стали меньше болеть
Рост заболеваемости в Крыму – как отличить грипп А от простуды
 
КрымНовости КрымаГриппОРВИНаталья ПеньковскаяРоспотребнадзорЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Акция "Летят журавли" в память о погибших в "Крокус Сити Холл" – видео
21:52В Феодосии на неделю перекроют проезд по главной улице – схема объезда
21:31Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции
21:01Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
20:53Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной: есть пострадавшие
20:34Инфраструктура подземного газохранилища повреждена на западе Украины
20:11Удар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения
20:02В центре Симферополя на сутки перекроют две улицы: даты и причина
19:45Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получить
19:28В Симферополе к лету подключат более 1000 камер видеонаблюдения
19:10Пострадавшие от теракта в "Крокус Сити Холле" начали получать выплаты
18:4122 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
18:38От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
18:26В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-21
17:52Путин почтил память погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
17:47Автомобиль и здание общепита горели в Крыму в воскресенье – что известно
17:34Количество пострадавших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 180 человек
16:59Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 137 человек
16:52Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве
16:40В Севастополе возобновляет работу катер между Радиогоркой и Артбухтой
Лента новостейМолния