https://crimea.ria.ru/20240324/gripp-i-orvi-v-krymu-v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-stoykoy-tendentsii-1135916110.html

Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции

Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции

В Крыму наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T21:31

2024-03-24T21:31

2024-03-24T21:31

крым

новости крыма

грипп

орви

наталья пеньковская

роспотребнадзор

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_11240166f900ac20f4714410e0ece49b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.В ходе пресс-конференции РИА Новости Крым глава регионального Роспотребнадзора отметила, что этот эпидемиологический сезон отличался от предыдущих только двумя характеристиками. Он начался намного раньше – случаи заболевания гриппом и ОРВИ стали фиксироваться уже в октябре, а не в январе и феврале, как обычно. Но при этом пик заболеваемости сохранился прежним для нашего региона, и пришелся на последнюю неделю января и первые семь дней февраля.И добавила, что такие результаты достигнуты благодаря массовой иммунизации от гриппа, прививочная кампания прошла успешно.20 марта в межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Республике Крым и Севастополе за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 9,5 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога.За этот же период в целом по России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9%. Всего по стране зарегистрировано около 738 тысяч случаев заболевания. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовCOVID-19 отступает – россияне стали меньше болетьРост заболеваемости в Крыму – как отличить грипп А от простуды

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, грипп, орви, наталья пеньковская, роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе