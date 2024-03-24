Грипп и ОРВИ в Крыму: в Роспотребнадзоре рассказали о стойкой тенденции
В Крыму наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
"В марте этот процесс (заболеваемость гриппом и ОРВИ – ред.) начал "затухать", и к концу месяца мы выйдем на неэпидемический периметр. Действительно, в Крыму идет стойкая тенденция к снижению заболеваемости", – сказала Пеньковская.
В ходе пресс-конференции РИА Новости Крым глава регионального Роспотребнадзора отметила, что этот эпидемиологический сезон отличался от предыдущих только двумя характеристиками. Он начался намного раньше – случаи заболевания гриппом и ОРВИ стали фиксироваться уже в октябре, а не в январе и феврале, как обычно. Но при этом пик заболеваемости сохранился прежним для нашего региона, и пришелся на последнюю неделю января и первые семь дней февраля.
"У нас не было в этом году двухволнового подъема заболеваемости в марте. Мы в конце февраля вышли на тенденцию к снижению, и она сохранилась фактически до конца марта", – сказала Пеньковская.
И добавила, что такие результаты достигнуты благодаря массовой иммунизации от гриппа, прививочная кампания прошла успешно.
20 марта в межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Республике Крым и Севастополе за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 9,5 тысяч человек, заболеваемость в обоих регионах находится ниже эпидпорога.
За этот же период в целом по России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 9%. Всего по стране зарегистрировано около 738 тысяч случаев заболевания. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 49 регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым: