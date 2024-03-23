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В православных храмах Крыма помолятся о пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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В православных храмах Крыма помолятся о пострадавших в "Крокусе"
В православных храмах Крыма помолятся о пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
В православных храмах Крыма помолятся о пострадавших в "Крокусе"
Во всех православных храмах Крыма в воскресенье, 24 марта, пройдут молебны о здравии пострадавших и об упокоении душ погибших при теракте в подмосковном "Крокус РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T19:10
2024-03-23T19:10
общество
крым
новости крыма
"крокус сити холл"
крымская митрополия
религия
православие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Во всех православных храмах Крыма в воскресенье, 24 марта, пройдут молебны о здравии пострадавших и об упокоении душ погибших при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии.После литургии будут совершены литии (заупокойные богослужения) об упокоении душ погибших при теракте.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Поисковые работы продолжаются.В результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html
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общество, крым, новости крыма, "крокус сити холл", крымская митрополия, религия, православие
В православных храмах Крыма помолятся о пострадавших в "Крокусе"

В православных храмах Крыма пройдут молебны о здравии пострадавших в теракте в Подмосковье

19:10 23.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРаспятие в православном храме
Распятие в православном храме - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Во всех православных храмах Крыма в воскресенье, 24 марта, пройдут молебны о здравии пострадавших и об упокоении душ погибших при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии.
"По благословению главы Крымской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита Тихона в воскресенье, 24 марта, во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии на божественной литургии будут вознесены прошения о здравии безвинно пострадавших в московском теракте православных христиан", – говорится в сообщении.
После литургии будут совершены литии (заупокойные богослужения) об упокоении душ погибших при теракте.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Поисковые работы продолжаются.
В результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.
По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
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