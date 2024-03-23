https://crimea.ria.ru/20240323/ochered-u-krymskogo-mosta-vyrosla-pochti-v-dva-raza-1135963997.html

Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза

Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза

130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T13:14

2024-03-23T13:14

2024-03-23T13:15

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

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тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. 130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд со стороны Краснодарская края остается свободным. В полдень у досмотровых пунктов на выезде из Крыма ожидали проезда 80 машин. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма