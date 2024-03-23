https://crimea.ria.ru/20240323/ochered-u-krymskogo-mosta-vyrosla-pochti-v-dva-raza-1135963997.html
Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза
Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза
130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T13:14
2024-03-23T13:14
2024-03-23T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. 130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд со стороны Краснодарская края остается свободным. В полдень у досмотровых пунктов на выезде из Крыма ожидали проезда 80 машин. Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза
Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи днем в субботу ждет 130 машин
13:14 23.03.2024 (обновлено: 13:15 23.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. 130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 13:00 в очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Проезд со стороны Краснодарская края остается свободным.
В полдень у досмотровых пунктов на выезде из Крыма ожидали проезда 80 машин.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.