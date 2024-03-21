https://crimea.ria.ru/20240321/v-ssha-grozyat-inostrantsam-sanktsiyami-iz-za-krymskogo-mosta-1135906953.html

В США грозят иностранцам санкциями из-за Крымского моста

В США грозят иностранцам санкциями из-за Крымского моста - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В США грозят иностранцам санкциями из-за Крымского моста

Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект о введении санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T20:21

2024-03-21T20:21

2024-03-21T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект о введении санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.За проект проголосовали 49 законодателей, против - один.Документ планируется вынести на рассмотрение палаты представителей. Однако, как отмечают аналитики, шансы на одобрение законопроекта обеими палатами конгресса (палаты представителей и сената) ничтожно малы.Крымский мост соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края. Его строительство началось в 2016 году. Самый длинный в России 19-километровый Крымский мост возвели в рекордный срок – за 27 месяцев. Грандиозное сооружение возводили 15 тысяч строителей, инженеров, архитекторов, саперов, экологов и других специалистов.В мае 2018 года завершилось строительство автомобильной части, в декабре 2019-го – железнодорожной. Транспортировка и установка двух арок транспортного перехода стала уникальной для отечественного мостостроения. Общий вес арочных пролетов превышает 10 тысяч тонн. Длина каждой из них составляет 227 метров.Надежность Крымского моста проверил лично президент России Владимир Путин. 15 мая 2018 года он за рулем "КамАЗа" возглавил автоколонну строительной техники, которая использовалась при возведении моста и первой проехала по новому транспортному переходу. Уже на следующий день – на полгода раньше установленного контрактом срока – мост открыли для легковых машин.С мая 2018 года по март 2024 года по мосту проехали 26 миллионов автомобилей. За бесперебойное функционирование транспортного перехода отвечают более 200 специалистов и 35 единиц техники. На мостовом переходе работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.

https://crimea.ria.ru/20240321/publichno-opravdyvali-terakt-na-krymskom-mostu-novye-zaderzhaniya-fsb-1135882306.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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