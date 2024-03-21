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Когда на Херсонщине откроют центр военно-спортивной подготовки "Воин" - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Когда на Херсонщине откроют центр военно-спортивной подготовки "Воин"
Когда на Херсонщине откроют центр военно-спортивной подготовки "Воин" - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Когда на Херсонщине откроют центр военно-спортивной подготовки "Воин"
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в Херсонской области полноценно заработает во втором полугодии текущего года. Об РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T17:31
2024-03-21T17:31
эксклюзивы риа новости крым
новые регионы россии
игорь чагаев
херсонская область
новости
общество
геническ
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ГЕНИЧЕСК, 21 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в Херсонской области полноценно заработает во втором полугодии текущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Чагаев.По его словам, на сегодняшний день определен объект, где разместится центр "Воин". Власти региона не называют его по соображениям безопасности. Специалисты сейчас обследуют этот объект с точки зрения бесперебойного обеспечения водоснабжением, водоотведением, энергоснабжением и теплом."После того, как специалисты дадут заключение, мы запустим процесс. Задача состоит в том, чтобы в этом году объект уже был готов принимать молодых людей старше 18 лет и проводить обучение. Разумеется, это произойдет после согласования с правоохранительными органами и Министерством обороны. Команда практически сформирована, во втором полугодии объект будет приведен в соответствие, и мы сможем вести эту работу", - добавил Чагаев.В 2022 году первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев обратились к президенту страны Владимиру Путину с предложением создать центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания под названием "Воин". Глава государства предложение поддержал.На данный момент филиалы центра "Воин" функционируют в 12 регионах: Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях, Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В 2023 году Юрий Трутнев сообщал, что количество центров "Воин" в 2024 году планируется удвоить.Читайте также на РИА Новости Крым:Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистовДепутат Госдумы объяснила связь между патриотизмом и семьей в РоссииУчиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полка
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новые регионы россии, игорь чагаев, херсонская область, новости, общество, геническ, видео
Когда на Херсонщине откроют центр военно-спортивной подготовки "Воин"

Центр военно-спортивной подготовки "Воин" в Херсонской области откроют в этом году

17:31 21.03.2024
 
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ГЕНИЧЕСК, 21 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в Херсонской области полноценно заработает во втором полугодии текущего года. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Чагаев.
"Подготовка к открытию центра продвигается по нескольким направлениям, в первую очередь в плане юридического оформления. В течение месяца это произойдет. Параллельно мы подбираем инструкторов, которые будут непосредственно работать с молодежью, они проходят проверку и обучение", - сказал первый вице-губернатор.
По его словам, на сегодняшний день определен объект, где разместится центр "Воин". Власти региона не называют его по соображениям безопасности. Специалисты сейчас обследуют этот объект с точки зрения бесперебойного обеспечения водоснабжением, водоотведением, энергоснабжением и теплом.
"После того, как специалисты дадут заключение, мы запустим процесс. Задача состоит в том, чтобы в этом году объект уже был готов принимать молодых людей старше 18 лет и проводить обучение. Разумеется, это произойдет после согласования с правоохранительными органами и Министерством обороны. Команда практически сформирована, во втором полугодии объект будет приведен в соответствие, и мы сможем вести эту работу", - добавил Чагаев.
В 2022 году первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев обратились к президенту страны Владимиру Путину с предложением создать центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания под названием "Воин". Глава государства предложение поддержал.
На данный момент филиалы центра "Воин" функционируют в 12 регионах: Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях, Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В 2023 году Юрий Трутнев сообщал, что количество центров "Воин" в 2024 году планируется удвоить.
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