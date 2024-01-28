https://crimea.ria.ru/20240128/deputat-gosdumy-obyasnila-svyaz-mezhdu-patriotizmom-i-semey-v-rossii-1134515390.html

Депутат Госдумы объяснила связь между патриотизмом и семьей в России

Депутат Госдумы объяснила связь между патриотизмом и семьей в России - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Депутат Госдумы объяснила связь между патриотизмом и семьей в России

В условиях ведущейся против России информационной войны крайне важна системная работа в стране патриотических общественных организаций. В этом убеждена депутат... РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T20:08

2024-01-28T20:08

2024-01-28T20:08

мнения

елена цунаева

бессмертный полк

общество

россия

патриотическое воспитание

история

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. В условиях ведущейся против России информационной войны крайне важна системная работа в стране патриотических общественных организаций. В этом убеждена депутат Государственной Думы, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева. Выступая на всероссийском форуме "Бессмертного полка России", приуроченном к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, депутат объяснила, почему государство делает такой большой упор именно на сохранение памяти о Великой Отечественной войне: "Потому что это касается каждого человека, у которого есть семья". Она напомнила, что наша страна в настоящий момент находится в условиях ведущейся против нее информационной, ментальной войны. "Нашу веру в семью, в наших предков хотят сломить. Убедить нас, что они что-то делали не так, что им за что-то должно быть стыдно. Мое глубокое убеждение, что только память о наших предках, которые закрепили величие нашего государства на очередном этапе его развития, продолжала и продолжает объединять нас внутри страны", - сказала Цунаева.По ее словам, Россия всегда будет "тем самым лакомым кусочком, который хотят захватить"."Все материальные блага, все, что построили, создали и изобрели, - это не вечно. А человек с убеждениями, готовый восстанавливать или защищать эти материальные блага — это то, на что нацелены силы таких патриотических организаций", - добавила она.Ранее Цунаева в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала о том, что рассекречивание архивных документов, свидетельствующих о военных преступлениях против гражданского населения в ходе Второй мировой войны необходимо для выявления избежавших наказания последователей нацистского режима и мест массовой гибели людей, а также подтверждения факта геноцида советского народа. Читайте также на РИА Новости Крым: Учиться родину любить: что преподают волонтерам Бессмертного полка Глава МИД предложил новый праздник в России Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, елена цунаева , бессмертный полк, общество, россия, патриотическое воспитание, история