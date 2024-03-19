https://crimea.ria.ru/20240319/putin-nadeetsya-na-konstruktivnuyu-rabotu-s-parlamentom-dlya-razvitiya-rossii-1135853375.html

Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России

Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России

Споры неизбежны, но важно продолжить конструктивную работу для развития России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T22:58

2024-03-19T22:58

2024-03-19T22:59

владимир путин (политик)

россия

государственная дума рф

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Споры неизбежны, но важно продолжить конструктивную работу для развития России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы. Он также попросил лидеров фракций не руководствоваться корпоративными или партийными интересами при формировании нового правительства."С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время. В послании президента Федеральному собранию, то есть вам и коллегам из Совета Федерации, как раз практически была изложена предлагаемая программа развития страны", - заявил Путин.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, государственная дума рф, политика, новости