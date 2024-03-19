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Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России
Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России
Споры неизбежны, но важно продолжить конструктивную работу для развития России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T22:58
2024-03-19T22:58
2024-03-19T22:59
владимир путин (политик)
россия
государственная дума рф
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Споры неизбежны, но важно продолжить конструктивную работу для развития России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы. Он также попросил лидеров фракций не руководствоваться корпоративными или партийными интересами при формировании нового правительства."С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время. В послании президента Федеральному собранию, то есть вам и коллегам из Совета Федерации, как раз практически была изложена предлагаемая программа развития страны", - заявил Путин.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, государственная дума рф, политика, новости
Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России
Путин выразил надежду на конструктивную работу с парламентом для развития России
22:58 19.03.2024 (обновлено: 22:59 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Споры неизбежны, но важно продолжить конструктивную работу для развития России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы.
"Мне бы очень хотелось, чтобы и в ходе практической работы по развитию страны России мы с вами так же конструктивно работали дальше. Ясно, что споры неизбежны, это очевидная вещь, потому что, если кто-то считает, что его предложение лучше, чем предложение других, он, конечно, должен за это бороться", - сказал Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы.
Он также попросил лидеров фракций не руководствоваться корпоративными или партийными интересами при формировании нового правительства.
"С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время. В послании президента Федеральному собранию, то есть вам и коллегам из Совета Федерации, как раз практически была изложена предлагаемая программа развития страны", - заявил Путин.