https://crimea.ria.ru/20240319/blagoustroystvo-prirodnoy-territorii-arpatskikh-vodopadov-provedut-v-krymu-1135839480.html

Благоустройство природной территории Арпатских водопадов проведут в Крыму

Благоустройство природной территории Арпатских водопадов проведут в Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Благоустройство природной территории Арпатских водопадов проведут в Крыму

РНКБ Банк (ПАО) совместно с Судакским лесоохотничьем хозяйством при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым реализуют проект... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T16:46

2024-03-19T16:46

2024-03-19T17:07

экология

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судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) совместно с Судакским лесоохотничьем хозяйством при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым реализуют проект реконструкции природной территории Арпатских водопадов (урочище Панагия у поселка Зеленогорье), сообщает банк.В ходе благоустройства на территории будут установлены лестницы и опорные поручни, оборудованы места отдыха, а также размещены просветительские баннеры с описанием природно-исторических особенностей маршрута. В разработке дизайн-макета и проектировочной документации приняли участие ландшафтные архитекторы КФУ им. В.И. Вернадского, сотрудники банка и Судакского лесхоза, говорится в сообщении.Там напомнили, что Арпатские водопады являются частью верхнего русла ручья Арпат, течение которого образуется из нескольких ветвистых источников. На территории находятся природные ванны. Ежегодно в курортный сезон Арпатские водопады становятся местом притяжения для десятков тысяч туристов.Завершение реконструкции и открытие обновленного эколого-туристического маршрута планируется летом 2024 года, подытожили в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-v-krymu-otkroyut-opukskiy-i-kazantipskiy-zapovedniki-1135752513.html

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экология, рнкб (пао), крым, природа, благоустройство, минэкологии крыма, судак