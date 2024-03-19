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Благоустройство природной территории Арпатских водопадов проведут в Крыму
Благоустройство природной территории Арпатских водопадов проведут в Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Благоустройство природной территории Арпатских водопадов проведут в Крыму
РНКБ Банк (ПАО) совместно с Судакским лесоохотничьем хозяйством при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым реализуют проект... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T16:46
2024-03-19T16:46
2024-03-19T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) совместно с Судакским лесоохотничьем хозяйством при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым реализуют проект реконструкции природной территории Арпатских водопадов (урочище Панагия у поселка Зеленогорье), сообщает банк.В ходе благоустройства на территории будут установлены лестницы и опорные поручни, оборудованы места отдыха, а также размещены просветительские баннеры с описанием природно-исторических особенностей маршрута. В разработке дизайн-макета и проектировочной документации приняли участие ландшафтные архитекторы КФУ им. В.И. Вернадского, сотрудники банка и Судакского лесхоза, говорится в сообщении.Там напомнили, что Арпатские водопады являются частью верхнего русла ручья Арпат, течение которого образуется из нескольких ветвистых источников. На территории находятся природные ванны. Ежегодно в курортный сезон Арпатские водопады становятся местом притяжения для десятков тысяч туристов.Завершение реконструкции и открытие обновленного эколого-туристического маршрута планируется летом 2024 года, подытожили в пресс-службе.
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экология, рнкб (пао), крым, природа, благоустройство, минэкологии крыма, судак
Благоустройство природной территории Арпатских водопадов проведут в Крыму
В Крыму благоустроят природную территорию Арпатских водопадов
16:46 19.03.2024 (обновлено: 17:07 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) совместно с Судакским лесоохотничьем хозяйством при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым реализуют проект реконструкции природной территории Арпатских водопадов (урочище Панагия у поселка Зеленогорье), сообщает банк.
В ходе благоустройства на территории будут установлены лестницы и опорные поручни, оборудованы места отдыха, а также размещены просветительские баннеры с описанием природно-исторических особенностей маршрута. В разработке дизайн-макета и проектировочной документации приняли участие ландшафтные архитекторы КФУ им. В.И. Вернадского, сотрудники банка и Судакского лесхоза, говорится в сообщении.
"Наш банк <…> реализует ряд инициатив устойчивого развития, в числе которых забота об экологии и развитие экологического туризма в регионах присутствия. Такой подход будет способствовать сохранению естественной флоры и фауны на полуострове и увеличению количества посетителей уникального природного уголка", – отметил руководитель проектов устойчивого развития РНКБ Кирилл Вайлунов, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что Арпатские водопады являются частью верхнего русла ручья Арпат, течение которого образуется из нескольких ветвистых источников. На территории находятся природные ванны. Ежегодно в курортный сезон Арпатские водопады становятся местом притяжения для десятков тысяч туристов.
Завершение реконструкции и открытие обновленного эколого-туристического маршрута планируется летом 2024 года, подытожили в пресс-службе.