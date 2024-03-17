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Явка на выборах президента в России достигла 60,13%

Явка на выборах президента в России достигла 60,13% - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Явка на выборах президента в России достигла 60,13%

Явка на выборах президента России в третий день голосования к 9:28 мск составила 60,13 процентов, сообщается на сайте ЦИК. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T09:47

2024-03-17T09:47

2024-03-17T11:07

выборы президента россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента России в третий день голосования к 9:28 мск составила 60,13 процентов, сообщается на сайте ЦИК.В Крыму по данным на 20:00 16 марта проголосовали 1 миллион 85 тысяч 128 избирателей, что составляет 72,07%, в том числе имеется и ДЭГ, сообщал глава крымского Избиркома Михаил Малышев. По его данным. в воскресенье в Крыму открылись 1165 участков. К 1130 стационарным в воскресенье прибавилось еще 35 временных, которые располагаются в больницах и один участок в СИЗО.На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к 12:00 мск — 34,72 процента, к 17:00 мск — 51,9 процента. При этом после обработки 99,83 процента протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:1165 участков открылись в Крыму в завершающий день голосованияЯвка на выборах в Крыму составила 72,07%Выборы президента России: как прошел второй день голосования

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральная избирательная комиссия россии (цик), выборы, политика, общество, новости