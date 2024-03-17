Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240317/v-simferopole-prodolzhayut-podschityvat-golosa-na-vyborakh-prezidenta-1135787647.html
В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента
В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента - РИА Новости Крым, 17.03.2024
В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента
Симферопольские участковые комиссии, где уже завершился подсчет голосов, упаковывают бюллетени, опечатывают их и передают в территориальные избирательные... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T22:40
2024-03-17T22:42
выборы президента россии
крым
новости
новости крыма
выборы
политика
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135787231_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_08ac175f46176a1d863b7c4a195b1fb1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Симферопольские участковые комиссии, где уже завершился подсчет голосов, упаковывают бюллетени, опечатывают их и передают в территориальные избирательные комиссии. Корреспондент РИА Новости Крым наблюдает за работой в ТИК Железнодорожного района Симферополя.Так, после завершения подсчета голосов участковые избирательные комиссии оформляют протокол, который содержит данные о включенных в список избирателей гражданах на момент окончания голосования; число бюллетеней, полученных УИК перед началом голосования, а также информацию по проголосовавшим на выезде и другие данные. Его везут в закрепленные за районом ТИК.Далее территориальная избирательная комиссия суммирует данные протоколов УИК и устанавливает итоги голосования на соответствующей территории. После этого протокол, составленный ТИК, отправят в Избирательную комиссию Крыма. На данный момент городские участковые комиссии продолжают пребывать в теризбиркомы для сдачи протоколов.По последним данным ЦИК России, после обработки более 1% бюллетеней в Республике Крым лидирует действующий глава государства Владимир Путин. В целом по стране к этому часу обработано 47,17% протоколов. Путин лидирует с большим отрывом – за него 87,38%.
https://crimea.ria.ru/20240317/putin-nabiraet-879-golosov-posle-podscheta-chetverti-protokolov--tsik-1135784622.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135787231_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_205d0b7111d01f2cc010cf86c53dd330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, новости крыма, выборы, политика, симферополь
В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента

Участковые комиссии Крыма после подсчета голосов свозят бюллетени в ТИК

22:40 17.03.2024 (обновлено: 22:42 17.03.2024)
 
© РИА Новости КрымЧлены участковых избирательных комиссий сдают протоколы итогов голосования в теризбирком Железнодорожного района Симферополя
Члены участковых избирательных комиссий сдают протоколы итогов голосования в теризбирком Железнодорожного района Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Симферопольские участковые комиссии, где уже завершился подсчет голосов, упаковывают бюллетени, опечатывают их и передают в территориальные избирательные комиссии. Корреспондент РИА Новости Крым наблюдает за работой в ТИК Железнодорожного района Симферополя.
Так, после завершения подсчета голосов участковые избирательные комиссии оформляют протокол, который содержит данные о включенных в список избирателей гражданах на момент окончания голосования; число бюллетеней, полученных УИК перед началом голосования, а также информацию по проголосовавшим на выезде и другие данные. Его везут в закрепленные за районом ТИК.
Далее территориальная избирательная комиссия суммирует данные протоколов УИК и устанавливает итоги голосования на соответствующей территории. После этого протокол, составленный ТИК, отправят в Избирательную комиссию Крыма. На данный момент городские участковые комиссии продолжают пребывать в теризбиркомы для сдачи протоколов.
По последним данным ЦИК России, после обработки более 1% бюллетеней в Республике Крым лидирует действующий глава государства Владимир Путин. В целом по стране к этому часу обработано 47,17% протоколов. Путин лидирует с большим отрывом – за него 87,38%.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Вчера, 21:13Выборы президента России
Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
 
Выборы президента РоссииКрымНовостиНовости КрымаВыборыПолитикаСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
00:01Погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
23:14Стрельба слышна в Балаклаве
22:47Выборы президента России: как прошел заключительный день голосования
22:40В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента
21:58Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе
21:40Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
21:2310 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
21:13Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
21:04Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты
21:00Выборы президента России
20:52Явка на выборах в Крыму уже превысила 85%
20:50В России проголосовали более 73 процентов избирателей
20:35Явка в Запорожской области и в ЛНР - цифры Избиркомов
20:26Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму
20:12Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман
20:00В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ
19:38ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками Ту-141 "Стриж"
19:26Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard
Лента новостейМолния