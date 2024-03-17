https://crimea.ria.ru/20240317/v-simferopole-prodolzhayut-podschityvat-golosa-na-vyborakh-prezidenta-1135787647.html

В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента

В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента - РИА Новости Крым, 17.03.2024

В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента

Симферопольские участковые комиссии, где уже завершился подсчет голосов, упаковывают бюллетени, опечатывают их и передают в территориальные избирательные... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T22:40

2024-03-17T22:40

2024-03-17T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Симферопольские участковые комиссии, где уже завершился подсчет голосов, упаковывают бюллетени, опечатывают их и передают в территориальные избирательные комиссии. Корреспондент РИА Новости Крым наблюдает за работой в ТИК Железнодорожного района Симферополя.Так, после завершения подсчета голосов участковые избирательные комиссии оформляют протокол, который содержит данные о включенных в список избирателей гражданах на момент окончания голосования; число бюллетеней, полученных УИК перед началом голосования, а также информацию по проголосовавшим на выезде и другие данные. Его везут в закрепленные за районом ТИК.Далее территориальная избирательная комиссия суммирует данные протоколов УИК и устанавливает итоги голосования на соответствующей территории. После этого протокол, составленный ТИК, отправят в Избирательную комиссию Крыма. На данный момент городские участковые комиссии продолжают пребывать в теризбиркомы для сдачи протоколов.По последним данным ЦИК России, после обработки более 1% бюллетеней в Республике Крым лидирует действующий глава государства Владимир Путин. В целом по стране к этому часу обработано 47,17% протоколов. Путин лидирует с большим отрывом – за него 87,38%.

https://crimea.ria.ru/20240317/putin-nabiraet-879-golosov-posle-podscheta-chetverti-protokolov--tsik-1135784622.html

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