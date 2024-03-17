Рейтинг@Mail.ru
Стрельба слышна в Балаклаве - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240317/strelba-slyshna-v-balaklave-1135787901.html
Стрельба слышна в Балаклаве
Стрельба слышна в Балаклаве - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Стрельба слышна в Балаклаве
В Балаклаве проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T23:14
2024-03-17T23:21
михаил развожаев
севастополь
балаклава
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135787957_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c96b8f90ff34674c6bb2292f41425f9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Балаклаве проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно. В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громкоВ Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбуЗвуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину
севастополь
балаклава
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135787957_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c6ae56c04033811164e8e79458a7b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, балаклава, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
Материал дополняется
Стрельба слышна в Балаклаве

Стрельба слышна в акватории в районе Балаклавы

23:14 17.03.2024 (обновлено: 23:21 17.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Балаклава
Города России. Балаклава - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Балаклаве проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе — это флот проводит учения и тренировку по противоподводно-диверсионному обеспечению, в том числе с применением стрелкового оружия в акватории в районе Балаклавы", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко
В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу
Звуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину
 
Михаил РазвожаевСевастопольБалаклаваБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Учения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
00:01Погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
23:14Стрельба слышна в Балаклаве
22:47Выборы президента России: как прошел заключительный день голосования
22:40В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента
21:58Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе
21:40Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
21:2310 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
21:13Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
21:04Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты
21:00Выборы президента России
20:52Явка на выборах в Крыму уже превысила 85%
20:50В России проголосовали более 73 процентов избирателей
20:35Явка в Запорожской области и в ЛНР - цифры Избиркомов
20:26Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму
20:12Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман
20:00В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ
19:38ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками Ту-141 "Стриж"
19:26Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard
Лента новостейМолния