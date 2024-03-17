https://crimea.ria.ru/20240317/strelba-slyshna-v-balaklave-1135787901.html
Стрельба слышна в Балаклаве
Стрельба слышна в Балаклаве - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Стрельба слышна в Балаклаве
В Балаклаве проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T23:14
2024-03-17T23:14
2024-03-17T23:21
михаил развожаев
севастополь
балаклава
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Балаклаве проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно. В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громкоВ Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбуЗвуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину
севастополь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил развожаев, севастополь, балаклава, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
Материал дополняется
Стрельба слышна в Балаклаве
Стрельба слышна в акватории в районе Балаклавы
23:14 17.03.2024 (обновлено: 23:21 17.03.2024)