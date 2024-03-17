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Стрельба слышна в Балаклаве

Стрельба слышна в Балаклаве - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Стрельба слышна в Балаклаве

В Балаклаве проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T23:14

2024-03-17T23:14

2024-03-17T23:21

михаил развожаев

севастополь

балаклава

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Балаклаве проходит плановая тренировка флотских подразделений, сообщил вечером в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно. В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громкоВ Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбуЗвуки взрывов в Красногвардейском районе Крыма – власти объяснили причину

севастополь

балаклава

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2024

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михаил развожаев, севастополь, балаклава, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения