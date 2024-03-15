https://crimea.ria.ru/20240315/v-pyatnitsu-v-simferopole-ogranichat-dvizhenie-1135663331.html
В пятницу в Симферополе ограничат движение
В пятницу в Симферополе ограничат движение - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В пятницу в Симферополе ограничат движение
В столице Крыма, в пятницу, 15 марта, будет ограничено движение на ряде улиц. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T06:41
2024-03-15T06:41
2024-03-15T06:41
симферополь
транспорт
городская среда
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_014dfdeb38b9246c395b73f07ed1b07f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В столице Крыма, в пятницу, 15 марта, будет ограничено движение на ряде улиц. Об этом сообщает администрация города.15 марта с 07.00 до 11.00 движение будет перекрыто по улице Серова на участке от ул. Александра Невского до ул. Екатерининская. Также в это время нельзя будет проехать по улице Сергеева-Ценского на участке от ул. Караимская до ул. Севастопольская.Также в пятницу с 09.30 до 10.00 будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя на участке от проспекта Кирова до ул. Севастопольская."15 марта с 07.00 до 11.00 будет организовано дежурство машины-эвакуатора по указанным участкам улиц. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения", - предупреждают в администрации Симферополя.
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_52:0:849:598_1920x0_80_0_0_8e448304cd5e5e80345e9f72c88a0cc4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, транспорт, городская среда, новости крыма, общество
В пятницу в Симферополе ограничат движение
Ограничение движения в Симферополе в пятницу: список улиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В столице Крыма, в пятницу, 15 марта, будет ограничено движение на ряде улиц. Об этом сообщает администрация города.
"В связи с проведением в Симферополе торжественных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, движение по ряду улиц Симферополя будет ограничено", - говорится в сообщении.
15 марта с 07.00 до 11.00 движение будет перекрыто по улице Серова на участке от ул. Александра Невского до ул. Екатерининская. Также в это время нельзя будет проехать по улице Сергеева-Ценского на участке от ул. Караимская до ул. Севастопольская.
"Парковка транспортных средств на данных участках также будет запрещена. Постоянное патрулирование обеспечит наряд ДПС ГИБДД", - уточняют в администрации.
Также в пятницу с 09.30 до 10.00 будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя на участке от проспекта Кирова до ул. Севастопольская.
"15 марта с 07.00 до 11.00 будет организовано дежурство машины-эвакуатора по указанным участкам улиц. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения", - предупреждают в администрации Симферополя.