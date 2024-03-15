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В пятницу в Симферополе ограничат движение

В пятницу в Симферополе ограничат движение - РИА Новости Крым, 15.03.2024

В пятницу в Симферополе ограничат движение

В столице Крыма, в пятницу, 15 марта, будет ограничено движение на ряде улиц. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T06:41

2024-03-15T06:41

2024-03-15T06:41

симферополь

транспорт

городская среда

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В столице Крыма, в пятницу, 15 марта, будет ограничено движение на ряде улиц. Об этом сообщает администрация города.15 марта с 07.00 до 11.00 движение будет перекрыто по улице Серова на участке от ул. Александра Невского до ул. Екатерининская. Также в это время нельзя будет проехать по улице Сергеева-Ценского на участке от ул. Караимская до ул. Севастопольская.Также в пятницу с 09.30 до 10.00 будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя на участке от проспекта Кирова до ул. Севастопольская."15 марта с 07.00 до 11.00 будет организовано дежурство машины-эвакуатора по указанным участкам улиц. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения", - предупреждают в администрации Симферополя.

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, транспорт, городская среда, новости крыма, общество