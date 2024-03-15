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В пятницу в Симферополе ограничат движение - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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В пятницу в Симферополе ограничат движение
В пятницу в Симферополе ограничат движение - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В пятницу в Симферополе ограничат движение
В столице Крыма, в пятницу, 15 марта, будет ограничено движение на ряде улиц. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T06:41
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симферополь
транспорт
городская среда
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В столице Крыма, в пятницу, 15 марта, будет ограничено движение на ряде улиц. Об этом сообщает администрация города.15 марта с 07.00 до 11.00 движение будет перекрыто по улице Серова на участке от ул. Александра Невского до ул. Екатерининская. Также в это время нельзя будет проехать по улице Сергеева-Ценского на участке от ул. Караимская до ул. Севастопольская.Также в пятницу с 09.30 до 10.00 будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя на участке от проспекта Кирова до ул. Севастопольская."15 марта с 07.00 до 11.00 будет организовано дежурство машины-эвакуатора по указанным участкам улиц. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения", - предупреждают в администрации Симферополя.
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симферополь, транспорт, городская среда, новости крыма, общество
В пятницу в Симферополе ограничат движение

Ограничение движения в Симферополе в пятницу: список улиц

06:41 15.03.2024
 
Дорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В столице Крыма, в пятницу, 15 марта, будет ограничено движение на ряде улиц. Об этом сообщает администрация города.
"В связи с проведением в Симферополе торжественных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, движение по ряду улиц Симферополя будет ограничено", - говорится в сообщении.
15 марта с 07.00 до 11.00 движение будет перекрыто по улице Серова на участке от ул. Александра Невского до ул. Екатерининская. Также в это время нельзя будет проехать по улице Сергеева-Ценского на участке от ул. Караимская до ул. Севастопольская.
"Парковка транспортных средств на данных участках также будет запрещена. Постоянное патрулирование обеспечит наряд ДПС ГИБДД", - уточняют в администрации.
Также в пятницу с 09.30 до 10.00 будет ограничено движение транспорта по улице Гоголя на участке от проспекта Кирова до ул. Севастопольская.
"15 марта с 07.00 до 11.00 будет организовано дежурство машины-эвакуатора по указанным участкам улиц. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения", - предупреждают в администрации Симферополя.
 
СимферопольТранспортГородская средаНовости КрымаОбщество
 
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