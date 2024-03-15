https://crimea.ria.ru/20240315/shirvindta-pokhoronyat-na-novodevichem-kladbische-1135722423.html

Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

Церемония прощания с президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдет в театре, его похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет известна позже,... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T22:21

2024-03-15T22:21

2024-03-15T22:21

александр ширвиндт

утраты

память

культура

искусство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Церемония прощания с президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдет в театре, его похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет известна позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.На вопрос о дате прощания с артистом в пресс-службе ответили, что информация появится позже.Как сообщил ранее актер Театра сатиры Юрий Васильев, Ширвиндт ушел из жизни на 90-м году жизни.Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего на 90-м году народного артиста РФ Александра Ширвиндта, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Коллеги артиста также выразили соболезнования его родным и близким."Яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора, Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком. Цитаты его киногероев неизменно уходили в народ, а спектакли становились незабываемым событием. Мои глубокие соболезнования родным и близким Александра Анатольевича, его коллегам по Театру Cатиры, который он так любил. Светлая память", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Уход Александра Анатольевича – невосполнимая потеря для всех нас. Он заслуженно пользовался признанием и уважением коллег, любовью миллионов зрителей. Десятки ролей, сыгранных в кино и на театральной сцене, стали неотъемлемой частью отечественного искусства", – приводит слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы. Спикер нижней палаты отметил, что Ширвиндт был примером неиссякаемой работоспособности и энергии, и выразил соболезнования его родным и близким.

https://crimea.ria.ru/20240315/aleksandr-shirvindt--biografiya-1135718485.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ширвиндт, утраты, память, культура, искусство