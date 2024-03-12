В Крыму косметолог без лицензии изуродовала клиенток и получила срок
В Крыму косметолог получил условный срок за опасные услуги
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма косметолог без лицензии и образования изуродовала клиенток и получила уловный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Частный косметолог из Черноморского района без лицензии и специального образования провела неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны. Уголовное дело было открыто в октябре по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным прокуратуры, 45-летняя косметолог в статусе самозанятой оказывала опасные услуги с декабря 2022 по январь 2023 года. Как выяснилось в ходе следствия, ее жертвами стали две клиентки.
"Не имея разрешения на оказание услуг в области пластической хирургии и оборудования, в нарушение санитарно-эпидемиологических требований обвиняемая провела каждой из потерпевших по два хирургических вмешательства в область лица. Из-за ненадлежащего оказания услуг произошло неизгладимое обезображивание лица у потерпевших", - сообщили в надзорном ведомстве.
За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. В течение двух лет ей запрещено оказывать косметологические услуги.
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