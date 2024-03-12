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В Крыму косметолог без лицензии изуродовала клиенток и получила срок - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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В Крыму косметолог без лицензии изуродовала клиенток и получила срок
В Крыму косметолог без лицензии изуродовала клиенток и получила срок - РИА Новости Крым, 12.03.2024
В Крыму косметолог без лицензии изуродовала клиенток и получила срок
В Черноморском районе Крыма косметолог без лицензии и образования изуродовала клиенток и получила уловный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T10:33
2024-03-12T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма косметолог без лицензии и образования изуродовала клиенток и получила уловный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Частный косметолог из Черноморского района без лицензии и специального образования провела неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны. Уголовное дело было открыто в октябре по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры, 45-летняя косметолог в статусе самозанятой оказывала опасные услуги с декабря 2022 по январь 2023 года. Как выяснилось в ходе следствия, ее жертвами стали две клиентки.За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. В течение двух лет ей запрещено оказывать косметологические услуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедурыОпасная красота: к каким последствиям может привести укол ботоксаНазвано основное заблуждение об услугах косметологов
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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право, здоровье, красота и здоровье, общество
В Крыму косметолог без лицензии изуродовала клиенток и получила срок

В Крыму косметолог получил условный срок за опасные услуги

10:33 12.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма косметолог без лицензии и образования изуродовала клиенток и получила уловный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Частный косметолог из Черноморского района без лицензии и специального образования провела неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны. Уголовное дело было открыто в октябре по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным прокуратуры, 45-летняя косметолог в статусе самозанятой оказывала опасные услуги с декабря 2022 по январь 2023 года. Как выяснилось в ходе следствия, ее жертвами стали две клиентки.
"Не имея разрешения на оказание услуг в области пластической хирургии и оборудования, в нарушение санитарно-эпидемиологических требований обвиняемая провела каждой из потерпевших по два хирургических вмешательства в область лица. Из-за ненадлежащего оказания услуг произошло неизгладимое обезображивание лица у потерпевших", - сообщили в надзорном ведомстве.
За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. В течение двух лет ей запрещено оказывать косметологические услуги.
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