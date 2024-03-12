https://crimea.ria.ru/20240312/v-krymu-kosmetolog-bez-litsenzii-izurodovala-klientok-i-poluchila-srok-1135576863.html

В Крыму косметолог без лицензии изуродовала клиенток и получила срок

В Крыму косметолог без лицензии изуродовала клиенток и получила срок - РИА Новости Крым, 12.03.2024

В Крыму косметолог без лицензии изуродовала клиенток и получила срок

В Черноморском районе Крыма косметолог без лицензии и образования изуродовала клиенток и получила уловный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T10:33

2024-03-12T10:33

2024-03-12T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма косметолог без лицензии и образования изуродовала клиенток и получила уловный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Частный косметолог из Черноморского района без лицензии и специального образования провела неудачную блефаропластику 52-летней пациентке, у которой на лице после процедуры остались рубцы и раны. Уголовное дело было открыто в октябре по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По данным прокуратуры, 45-летняя косметолог в статусе самозанятой оказывала опасные услуги с декабря 2022 по январь 2023 года. Как выяснилось в ходе следствия, ее жертвами стали две клиентки.За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. В течение двух лет ей запрещено оказывать косметологические услуги.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедурыОпасная красота: к каким последствиям может привести укол ботоксаНазвано основное заблуждение об услугах косметологов

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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право, здоровье, красота и здоровье, общество